Ehingen Neujahrsbaby in Ehingen

Neujahrsbaby in Ehingen

Ehingen / jad

Die kleine Samira Ilkaya hat sich ein wenig Zeit gelassen. Das Mädchen erblickte am 1. Januar um 13.29 Uhr im Ehinger Krankenhaus das Licht der Welt als eines von zwei Neujahrsbabys. Errechnet war der 26. Dezember, erzählt Mutter Cristina Kirr. Doch Samira hat sich für den 1.1. entschieden. So oder so sind die Eltern Cristina Kirr und Mustafa Ilkaya überglücklich. Für die Ehinger ist es das erste gemeinsame Kind. Über die Kleine, die 51 Zentimeter groß ist und 3200 Gramm wiegt, freuen sich auch die Geschwister Jennifer Kirr (19) und Ali Efe Ilkaya (14).