Fachmesse Neues rund um die Gesundheit

Allmendingen / jad

Die Vorbereitungen für die 36. Allmendinger Gesundheitstage laufen bereits auf Hochtouren. In diesem Jahr findet die Fachmesse, die die SÜDWEST PRESSE mit der Gemeinde Allmendingen veranstaltet, am Wochenende vom 20. und 21. Oktober statt. Daran schließt sich ein einwöchiges Programm an mit Fachvorträgen, Kabarett, dem Wohlfühlabend für Frauen und einem Ausflug. Die Schirmherrschaft übernimmt in diesem Jahr erstmals Heiner Scheffold. Der Landrat des Alb-Donau-Kreises spricht bei der Eröffnungsveranstaltung am Samstag, 20. Oktober.

Die Themen der Allmendinger Gesundheitstage, die dieses Mal unter dem Motto „Alles für die Gesundheit“ stehen, sind wieder breit gefächert, wie Organisatorin Marlinde Gabora ankündigt.

Der Ehinger Prof. Dr. med. Michael Denkinger, Chefarzt und Ärztlicher Direktor an der

Agaplesion Bethesda Klinik Ulm, hat Medikamente und ihre Wechselwirkungen im Blick. „Dieses Thema hatten wir noch nie und es ist sicher für viele hoch interessant“, sagt Marlinde Gabora. „Viele Medikamente und gar kein Ende? – Was tun und was besser lassen? Warum zehn Medikamente zu viel, aber auch zu wenig sein können“, lautet der Titel von Denkingers Vortrag am Sonntag, 21. Oktober.

Der Eröffnungsvortrag zielt auf ein aktuelles Thema ab. Dr. Eva Rothermund, Fachärztin für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie sowie wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der AOK, spricht am Samstag, 21. Oktober, über „Stress – die Signale richtig deuten. Was ist normal und wann und warum kann Stress krank machen?“. Der Vortrag wird von der AOK veranstaltet.

Über die „Diagnostik und Therapie des (Alters-)Schwindels“ spricht Prof. Dr. Matthias Tisch, Leiter der Poliklinik der Klinik für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals­chirurgie am Bundeswehrkrankenhaus Ulm.