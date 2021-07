Bald wird hier gegrillt: Ein Transparent kündigt bereits an, was nach der Schließung des Kreis-Impfzentrums (KIZ) im ehemaligen Schlecker-Kinderland/Möbelhaus in Ehingen geschehen soll. Burger King will, wie berichtet, dort ein Restaurant eröffnen. „Der Bauantrag ist bereits eingereicht“, berichtet Bauherr Matthias Dobler. „Wir warten auf die Baugenehmigung und starten dann voll durch.“

Umbau dauert drei Monate

Der Umbau des Gebäudes ...