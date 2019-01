Engagement Neues Projekt mit Paten-Großeltern in Ehingen

Ehingen / Christina Kirsch

So wie es aussieht, können sich in Ehingen die Omas und Opas ihre Patenenkel aussuchen. Zu einem ersten Treffen von potenziellen Omas und Familien, die sich eine „Leihoma“ wünschen, kamen gestern zwei Omas und mehrere junge Mütter. „Wir haben viele Interessenten, die sich stundenweise eine Oma in der Nähe wünschen“, sagte Anke Schelkle, die zusammen mit Andrea Gentner und Sonja Ruprecht das Projekt „Patenoma“ vorstellte.

Zeit für die Enkel

„Meine Eltern wohnen auch etwa eine Stunde Fahrtzeit weit weg und können nicht mal schnell herüberkommen“, berichtete Sonja Ruprecht, die zudem die Erfahrung gemacht hat, dass „Omas eine ganz andere Ausstrahlung haben als Mütter“. Omas denken nicht andauernd an andere Dinge, die noch zu tun sind, sondern nehmen sich Zeit für ihr Enkelkind. „Die bringen einfach Ruhe rein“, sagte sie. Junge Mütter machen die Erfahrung, dass sich im Alltag an manchen Tagen die Termine stauen. Das eine Kind muss zum Flötenunterricht gebracht und das andere vom Kindergarten abgeholt werden. Beim dritten Kind sollte man nach den Hausaufgaben gucken.

Der Kinderschutzbund hat es sich zur Aufgabe gemacht, Omas, Opas und Familien zusammenzubringen. Denn in der Ehinger Familie Libera wohnen die Großeltern beispielsweise in Hamburg, aber Tochter Emma wünscht sich sehnlichst eine Oma. „Wir wohnen in Rißtissen“, erzählte Julia Heilmann-Brohl, „und da kommt es mir manchmal so vor, als ob die jungen Mütter ihre Omas oder Schwiegereltern alle im Dorf haben“. Für ihre beiden Kinder Manuel (4) und Emilia (6) wünscht sich die junge Mutter, „eine Oma, die sich einfach mit den Kindern beschäftigt“.

Die beiden anwesenden Omas, die keine eigenen Enkelkinder haben, konnten sich solch eine Beschäftigung gut vorstellen. Ihr Sohn Michael würde viele deutsche Spiele nicht kennen, sagte Natalia Ovdiychuk, deren Familie in der Ukraine und Russland wohnt. „Michael kommt mit älteren Menschen kaum zusammen, da wäre es schön, wenn er eine Oma kennenlernen könnte.“

Soison Dhirapongse, die in Teilzeit arbeitet, vermisst ihre eigenen Eltern, die in Kanada leben. Besuche seien selten. „Es wäre schön, wenn wir jemanden hätten, der uns im Notfall unter die Arme greift“, erzählte die junge Mutter.

Um Omas und interessierte Familien zusammenzubringen, können Interessenten auf einem Fragebogen persönliche Angaben zum Wohnort und zum Betreuungswunsch machen. „Wir vermitteln dann und werden auch regelmäßige Oma-Treffen als Erfahrungsaustausch anbieten. „Die Daten bleiben beim Kinderschutzbund“, sagte Sonja Ruprecht. Omas brauchen nur eine Haftpflichtversicherung und ein erweitertes Führungszeugnis. Die Betreuung erfolgt nach Absprache. Jetzt fehlen eigentlich nur noch ein paar Omas und Opas.

Info Bewerber können sich beim Kinderschutzbund unter Telefon (07391) 73481 melden.