Kirche Neues Aufgabenfeld für Ehinger Mesner

Ehingen / Christina Kirsch

Heiko Jung ist in Ehingen ein bekanntes Gesicht. Als Mesner war er bei allen Gottesdiensten rund um die Stadtpfarrkirche St. Blasius anwesend. Täglich schaute er, ob rund um die Kirche alles in Ordnung ist, reinigte, pflegte die Außenanlagen, beflaggte zu Hochfesten, bewahrte die liturgischen Geräte und Gewänder auf und war Ansprechpartner für alle, die in die Kirche kamen. „Das Amt des Mesners kann eigentlich jeder ausüben“, sagt Heiko Jung, der ursprünglich Betonbauer gelernt hat und den Beruf des Industriekaufmanns noch aufsattelte.

Mesner besuchen einen Kurs, um mit den Gepflogenheiten und dem kirchlichen Alltag vertraut zu werden. Im Wesentlichen wachsen sie jedoch in den Beruf hinein und bekommen vom örtlichen Pfarrer Anweisungen, wie die Dinge ablaufen sollen. Mesner müssen vor allen an Sonn- und Feiertagen Dienst machen und bekommen dafür an einem Wochentag einen Ausgleich. Vor elf Jahren bewarb sich der Saarländer Heiko Jung auf die Mesnerstelle. „Davor arbeitete ich als Industriekaufmann, aber das Arbeiten am Schreibtisch war mir zu eingeschränkt“, erzählt der 47-Jährige. Als Mesner kam er mit vielen Ehingern zusammen und wuchs in seine Aufgaben hinein. „Doch dann kam vertretungsweise der Mesnerdienst in der Liebfrauenkirche dazu und dann auch noch die Krankenhauskapelle“, sagt Heiko Jung. Zudem gebe es in der Kirche immer mehr Sondermessen.

„In dem Beruf soll man immer dann da sein, wenn die Leute Zeit haben“, umreißt Heiko Jung seine Anwesenheitspflicht. Zudem scheint sich auch im Mesneramt eine Mentalität breit zu machen, die auch andere Menschen im Dienstleistungsgewerbe beobachten. „Die Leute haben den Eindruck, sie haben immer mehr Anspruch auf Service“, stellt Heiko Jung fest. Irgendwann bemerkte Heiko Jung, „dass ich in meinem Beruf nicht mehr glücklich war“. Die Belastung habe überhand genommen. Nach einigen Gesprächen mit seinen Dienstherren entschied sich Heiko Jung zu kündigen und eine andere Stelle zu suchen. „Ich schrieb vier Bewerbungen und bekam drei Zusagen.“

Mittlerweile ist die Mesner-Stelle in Ehingen erneut ausgeschrieben, die Bewerbungsfrist läuft noch bis Freitag, wie Kirchenpfleger Peter Hecht sagt. Es seien mehrere Bewerbungen eingegangen, aus der Region und aus dem gesamten Bundesgebiet. Offenbar haben Interessenten, die sich die Arbeit als Mesner vorstellen können, einen Alarm über einen Suchmaschinenbetreiber eingestellt, um bei Angeboten benachrichtigt zu werden.

Laut Hecht wird zwar der künftige Mesner etwas mehr Aufgaben erfüllen müssen als Vorgänger Jung. Man habe aber erneut darauf geachtet, dass die Deputat-Vorgaben aus Rottenburg hier vor Ort „deutlich erhöht“ sind. So sieht Rottenburg für einen Sonntagsgottesdienst 90 Minuten vor, in denen der Mesner seine Arbeit verrichten muss, hier in Ehingen räumt man aber 150 Minuten ein. „Damit der künftige Stelleninhaber kein Problem hat, die Aufgaben zu erfüllen.“

Heiko Jung ist übrigens seit 3. September beim Bauhof Uttenweiler angestellt und dort unter anderem für die Grünanlagenpflege, die Kindergärten und für Spielplätze zuständig. Den Ehingern geht Heiko Jung nicht verloren. „Ich habe in der Kolpingfamilie eine Heimat gefunden und bleibe Kolping auch treu.“ Zudem ist er seit einiger Zeit als Marktmeister tätig. Dieses Amt wird er nach wie vor an einigen Samstagen ausüben und mit „seinen“ Ehingern ein Schwätzle halten.