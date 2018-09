Bildung Neues Aufbaugymnasium an der Urspringschule

Schelklingen / Bernhard Raidt

Die Urspringschule bietet seit diesem Schuljahr neben ihrem Gymnasium (G8) ein Aufbaugymnasium an. Die Schüler erhalten damit ein Jahr mehr Zeit, sich aufs Abitur vorzubereiten. In diesem Jahr, Einstiegsklasse 11 genannt, ist ein dreiwöchiges Praktikum in einer sozialen Einrichtung – etwa in einem Pflegeheim – verpflichtend. Auch ein mehrwöchiger Auslandsaufenthalt der Schüler ist vorgesehen.

Den Lehrplan für die neue Einstiegsklasse 11 hat die Urspringschule in Zusammenarbeit mit anderen Aufbaugymnasien selbst entwickelt. Das berichten der Vorstand und Leiter der Schule, Dr. Rainer Wetzler, und Birgit Göhring, die die Pressearbeit koordiniert. In der Einstiegsklasse werden die Lernvoraussetzungen der Schüler angeglichen, es gibt Unterstützungsangebote in Mathe und Englisch sowie der zweiten Fremdsprache. Auch Elemente wie eine Handwerkslehre oder Basketball – beides bietet die Urspringschule an – können berücksichtigt werden, heißt es in der Broschüre der Schule. Nicht zuletzt soll das zusätzliche Schuljahr aber den Schülern Zeit und Raum geben, ihre Persönlichkeit zu entwickeln, sagt Wetzler. Auf die Einstiegsklasse 11 folgen die Jahrgangsstufen 1 und 2, die dann in die Abiturprüfung münden.

Mit ihrem neuen Aufbaugymnasium wendet sich die Urspringschule speziell auch an die Real- und Gemeinschaftsschüler der Region, die das Abitur machen möchten. Eingangsvoraussetzung fürs neue Gymnasium ist für sie in Klasse 10 mindestens eine Notenschnitt von 3,0 in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathe. Für Gymnasiasten gilt, dass sie die Klasse 10 geschafft haben müssen. Schüler einer Waldorfschule und Schüler aus dem Ausland müssen eine Aufnahmeprüfung absolvieren.

Nicht auf Beruf festlegen

Die Schüler müssen sich beim allgemeinbildenden Aufbaugymnasium nicht auf eine berufliche Richtung festlegen, sagt Wetzler. Das sei ein Unterschied zu den beruflichen Gymnasien. Allerdings kostet der Besuch der Urspringschule etwas, je nachdem, ob es sich um einen Tages- oder einen Internatsschüler handelt. Sechs Schüler besuchen in diesem Schuljahr das Aufbaugymnasium, 32 die Jahrgangsstufe 1 des Gymnasiums der Urspringschule. Die sechs Schüler seien ein Beginn, sagt Wetzler – die Urspringschule sieht Potenzial in ihrem neuen Angebot.