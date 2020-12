Mitten im Corona-Lockdown haben Gino und Piera Guerrera ihre Pizzeria im Sportheim in Untermarchtal eröffnet. Und der Auftakt am Wochenende war überwältigend: „Fast 300 Pizzen wurden am Samstag abgeholt und ausgefahren. Auch am Sonntag war die Nachfrage enorm“, freut sich Gino Guerrera. Als...