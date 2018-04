Gemeinderat Neuer Traktor für den Bauhof

Untermarchtal / swp

Weil der alte Gemeindetraktor seit Dezember mit Motorschaden ausfällt und eine Reparatur als nicht mehr wirtschaftlich gilt, hat der Untermarchtaler Gemeinderat die für 2019 geplante Ersatzbeschaffung vorgezogen. Wie Bürgermeister Bernhard Ritzler mitteilt, hatten die Mitarbeiter des Bauhofes dafür ein Anforderungsprofil erarbeitet und zuvor mehrere Fahrzeuge getestet. In der Sitzung entschieden sich die Gemeinderäte einhellig für den Traktor der Firma Steyr zum Bruttopreis von 102 800 Euro. Für den Winterdienst und spezielle Arbeiten sind noch weitere Anschaffungen zum Anbau an den Traktor vorgesehen, über die der Gemeinderat gesondert entscheiden wird.

Nachdem die Verträge mit den bisherigen Jagdpächtern zum 31. März ausgelaufen sind, müssen die Jagdflächen neu verpachtet werden. Im Vorfeld hatte die Gemeinde mit den bisherigen Pächtern geklärt, dass diese weiter interessiert sind; ein Jagdpächter aber will die Pacht familienintern weitergeben. Im Rahmen einer Jagdgenossenversammlung war die weitere Verpachtung der Jagdflächen vorberaten und um Beschlüsse zur Wildschadensregulierung ergänzt worden. In den künftigen Verträgen wird geregelt, dass für Schäden bis 100 Euro kein Ersatz mehr geleistet werden soll, dass bis zu 200 Euro Schaden im Jahr der Jagdpächter den Schaden erstattet und für Schäden bis 400 Euro die Gemeinde die Hälfte übernimmt. Schäden über 400 Euro werden durch eine Umlage unter den Jagdgenossen getragen, wenn die Jagdpachterträge aufgebraucht sind. Der Gemeinderat stimmte den Beschlüssen der Jagdgenossenversammlung zu. Jagdbogen 1 wird an Peter Braß aus Untermarchtal verpachtet, Jagdbogen 2 an Stefan Walter aus Untermarchtal. Die Jagdpacht bleibt bei 602 Euro für beide Jagdbezirke. Die Pachtdauer wurde auf sechs Jahre festgelegt.

Für die Schöffenwahl für die Geschäftsjahre 2019 bis 2023 schlägt Untermarchtal Erwin Mönch als Schöffe vor. Er ist in diesem Ehrenamt auch bisher schon tätig.

Weil der Brenner der Heizungsanlage im Infozentrum altersbedingt ersetzt werden muss, will die Verwaltung vor einer Ersatzbeschaffung prüfen, ob es möglich wäre, dort auch einen Gasbrenner einzusetzen.