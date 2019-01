Dächingen Neuer Stellvertreter bei Feuerwehr in Dächingen

Neuer Stellvertreter bei Feuerwehr in Dächingen

Dächingen / SWP

Die Dächinger Feuerwehr berichtet von einem guten Ausbildungsstand. Kommandant bleibt Siegfried Springer.

Siegfried Springer bleibt Abteilungskommandant der Feuerwehr Dächingen. Er wurde in der Jahreshauptversammlung der 26 Mitglieder starken Wehr einstimmig gewählt. Neuer stellvertretender Kommandant ist Kevin Auerswald, neu sind auch Christoph Walk als Ausschussmitglied und Tobias Majer als Kassenprüfer.

Weiter im Amt bleiben Alexander Springer als Kassierer, Tobias Dudik als Schriftführer, Matthias Springer und Benjamin Schlecker als Ausschussmitglieder und Daniel Schrode als Kassenprüfer. Besonderer Höhepunkt des vergangenen Jahres war laut Kommandant Springer der Ausflug zu den ENBW-Werken in Forbach und die Großübung im Gästehaus der Krone.

Am 17. Dezember kam der Schlauchwagen SW 2000 nach Dächingen, der wegen beengter Verhältnisse in Ehingen aus einsatztaktischen Gründen auf die Alb solle. Die Dächinger Wehr wird das Fahrzeug so lange betreuen, bis das gemeinsame Feuerwehrhaus auf der Alb steht.

Keine Nachwuchssorgen bei der Feuerwehr

Zu sechs Einsätzen musste die Wehr ausrücken: zu drei Hilfeleistungen, einem Verkehrsunfall, einem Pkw-Brand und zu einer Atemschutzunterstützung in Ehingen. Nachwuchssorgen habe die Dächinger Wehr keine: Nadine Kopp berichtete über die Tätigkeiten der 16 Mitglieder starken Jugendfeuerwehr – zwölf aus Dächingen, zwei aus Mundingen und zwei aus Frankenhofen. Unterstützt wird sie von Armin Klöble und Stefan Leichtle.

Die Feuerwehr habe einen guten Ausbildungsstand. Frank Diesch absolvierte den Grundlehrgang. Christoph Walk, Tobias Majer, Armin Klöble, Christian und Johannes Springer den Maschinistenlehrgang. Den Truppführer machten Matthias und Johannes Springer. Das Leistungsabzeichen in Bronze haben Kevin Auerswald, Benjamin Schlecker, Matthias, Johannes und Daniel Springer, Tobias Majer und Armin Klöble abgelegt.

Es standen bei der Dächinger Wehr auch Beförderungen an: Zu Oberfeuerwehrmännern wurden Armin Rechtsteiner, Nadine Kopp, Josua Ehrhart und Julian Springer befördert, zum Hauptfeuerwehrmann Matthias Springer. Stephan Sommer, Eva-Maria Schlecker und Stefan Münch haben die Feuerwehr zum Jahresende verlassen. Frank Diesch wechselte von der Jugendfeuerwehr zur aktiven Wehr.

