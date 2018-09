Weilersteußlingen Neuer Standort für Feuerwehrhaus gesucht

Next

Die Fläche zwischen dem Weilersteußlinger Pfarrhaus (links im Bild) und dem Forsthaus kommt als Standort für ein neues Feuerwehrhaus nicht mehr in Frage. Nun sucht die Gemeinde nach einer neuen Lösung und einem geeigneten Architekten. © Foto: Julia-Maria Bammes

Das Feuerwehrhaus an der Steißlinger Straße in Weilersteußlingen. Da sich die Wehren der drei Ortschaften auf den Lutherischen Bergen zusammengeschlossen haben, wird ein zentrales Gebäude benötigt. © Foto: Julia-Maria Bammes

Weilersteußlingen / Walter Kneer

Der geplante Neubau in Weilersteußlingen scheitert an fehlenden Parkplätzen. Die Suche auf den Lutherischen Bergen geht weiter.

Für das geplante Feuerwehrgerätehaus auf den Lutherischen Bergen sucht die Gemeinde einen neuen Standort. Wie Bürgermeister Florian Teichmann in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch bekanntgab, kann auf dem vorgesehenen Grundstück zwischen Pfarrhaus und Forsthaus in Weilersteußlingen die vorgeschriebene Zahl der benötigten Stellplätze nicht eingehalten werden.

Vorgaben müssen eingehalten werden

Dadurch bekommt die Gemeinde auch keinen Zuschuss für den Bau. Die Vorgaben von 12 bis 15 Stellplätzen für die Feuerwehrleute müssten eingehalten werden, sonst gebe es keine Fördermittel. „Wir werden uns zusammen mit den Ortsvorstehern und der Feuerwehr nach einem geeigneten Grundstück umsehen“, sagte der Bürgermeister. Nun ist die Gemeinde weiter auf der Suche nach einem passenden Standort. Zudem schlug der Bürgermeister dem Gemeinderat vor, einen geeigneten und erfahrenen Architekten zu suchen, der schon Projekte dieser Art geplant und durchgeführt hat. Der Gemeinderat stimmte diesem Vorschlag zu. Dadurch wird der in der Gemeinderatssitzung im Februar ausgelotete Wettbewerb mit fünf Architekten für den Neubau des Gerätehauses zu den Akten gelegt.

