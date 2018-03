Hauptversammlung Rißtissen: Neuer Dirigent freut sich auf ersten Auftritt

Rißtissen / Dietmar Burgmaier

Der Musikverein Rißtissen startet mit Hannes Färber durch. Interimszeit sei von „Harmonie“ begleitet gewesen.

Die Hauptversammlung des Musikvereins Rißtissen wurde geprägt vom Dirigentenwechsel im Januar. Hannes Färber aus Sontheim an der Brenz hatte, wie berichtet, den Taktstock von den kommissarischen Dirigenten Steffen Neff und Alwin Bühner übernommen. Färber war bei der Versammlung nicht anwesend. In seinem Grußwort, das der Vorsitzende Wolfgang Haas verlas, ließ Färber die Anwesenden allerdings wissen, dass er sich auf den ersten gemeinsamen Auftritt freut. Dies wird beim Frühlingsfest, das am 8. April in der Römerhalle stattfindet, der Fall sein. Dann folgt schon die Vorbereitung der Sommerserenade an Fronleichnam am 31. Mai.

Jugendkapelle neu formiert

Wolfgang Haas erwähnte in seinem Bericht die Neuformierung der Jugendkapelle und das Weihnachtskonzert vor großem Publikum mit Beteiligung des Jugendorchesters. Bei den Vorbereitungen auf das Wertungsspiel der Aktiven beim Kreismusikfest habe es Meinungsverschiedenheiten zwischen der Kapelle und ihrem Dirigenten Eugen Föhr gegeben. Dies habe schließlich Mitte des Jahres zur Trennung geführt. Die Übergangsphase bis zum Engagement Färbers sei trotz der schwierigen Situation von Harmonie gekennzeichnet gewesen, sagte Haas. Er erwarte wieder gute Stimmung beim Frühlingsfest im April, beim Herbstfest im Oktober und beim Weihnachtskonzert am 22. Dezember. In die Jugendkapelle sind einige Kinder neu aufgenommen worden; der Verein hat 38 Musiker unter 18 Jahren und 55 Musiker über 18 Jahren.

Schriftführer Volker Rathgeb berichtete von sechs Ausschuss-Sitzungen und zwei Vorstandssitzungen. Das Frühlingsfest wurde erstmals in der Römerhalle ausgetragen. Es gab einen Informationstag unter dem Titel „Music for Kids“. Zahlreiche Veranstaltungen gestaltete der Verein musikalisch mit: von der Hochzeit eines Musikanten über die Fronleichnamsprozession bis hin zum „Tag der offenen Tür“ beim örtlichen Steinmetz Mast. Der Vereinsausflug führte ins Allgäu nach Oberstdorf. Zum Schlachtfest kamen viele Gäste. An der Fasnet gestaltete man mit dem Sportverein einen Ball mit dem Motto „Traumschiff“. Kassiererin Barbara Roland bilanzierte Ausgaben in Höhe von 48.800 Euro und Einnahmen von 52.800 Euro.

Jugenddirigentin Sonja Gaißmaier bezeichnete 2017 als ein „Umbruchsjahr“: Man müsse sich auf einfache Stücke konzentrieren, weil eine Gruppe von Mitgliedern zu den Aktiven gewechselt ist. Derzeit werde dennoch ein Kindermusical für den 20. und 21. Juli einstudiert. Dazu gibt es eine Kooperation mit der örtlichen Schule.

Auch Wahlen standen an. Wiedergewählt wurden Wolfgang Haas als Vorsitzender, Christian Mast als Geschäftsführer, Alexander Heuter, Steffen Neff, Marina Kirsch und Berthold Seitz als Beisitzer, Karin Haas als Jugendleiterin, Carolin Haas als deren Stellvertreterin und die Jugendvertreter Christian Glöggler und Christian Braig. Neu gewählt wurden die Beisitzer Alexander Rieber und Tobias Glöggler.

An allen Proben teilgenommen hat Anton Braig, nur einmal gefehlt haben Miriam Romer, Tobias Glöggler und Christian Mast. Dreimal gefehlt haben Amelie Rathgeb, Ulrich Sommer, Christian Braig und Wolfgang Haas.