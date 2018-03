Vereine Neue Satzung und höhere Beiträge bei SG Öpfingen

Öpfingen / Renate Emmenlauer

Die SG Öpfingen erhöht ihre Mitgliedsbeiträge zum 1. Januar 2019. Das wurde bei der Jahreshauptversammlung beschlossen.

Im Jahr 2010 gab es die bislang letzte Beitragserhöhung bei der Sportgemeinschaft Öpfingen. Zum nächsten Jahresanfang wird die Mitgliedschaft nun erneut teurer. Familien zahlen dann 100 Euro (bisher 90), Erwachsene 50 Euro (45), der Beitrag für Ehepartner wird auf 40 Euro an­­ge­hoben (35), Kinder bis 14 Jahre zahlen 25 Euro (20), für Jugendliche ab 15 Jahren kostet der Jahresbeitrag 30 Euro (25 Euro), für Senioren ab 63 Jahren 30 Euro (25 Euro) sowie für Schüler, Studenten und Auszubildende 30 Euro (25 Euro). Die Kursgebühren werden entsprechend des zu erwartenden Aufwands des jeweiligen Kurses festgelegt.

Die in der Jahreshauptversam­mlung außerdem beschlossene Satzungsänderung sieht vor, dass sich der Vorstand künftig aus dem ersten Vorsitzenden (zuständig für repräsentative Aufgaben, Liegenschaften), dem Vorsitzenden Administration (Verwaltung, Versicherungswesen), dem Vorsitzenden Abteilungskoordination (Eventmanagement, Abteilungsleitung und Abteilungsausschüsse) sowie dem Schriftführer (Social Media) und dem Kassierer zusammensetzt. Gewählt wird jeweils für zwei Jahre. Die Amtszeiten laufen im rollierenden System ab. Diese neu geschaffene Führungsstruktur soll den ersten Vorsitzenden entlasten und den Hauptausschuss verkleinern.

Schiemenz übernimmt vorerst

Carsten Schiemenz wird als Vorsitzender Administrator die Aufgaben des ersten Vorsitzenden mit übernehmen, bis ein Nachfolger für den ausgeschiedenen Hubert Kneißle gefunden ist. Michael Kleck übernimmt die Abteilungskoordination, Joachim Zimmermann bleibt Kassierer und Cars­­ten Rechtsteiner Schriftführer. Verantwortliche in der neuen Struktur sind künftig auch Heidi Kleck, Andreas Karpa, Daniel Rudolf, Michael Beck, Sarah Blakowski und Berthold Ströbele. Evelyn Rechtsteiner wird die Mitgliederverwaltung übernehmen, Steven und Sarah Blakowski gestalten die Homepage, Armin Blakowski betreut den Bereich Versicherungen. Hubert Kneißle zog in seinem letzten Bericht als Vorsitzender eine gute Bilanz. „Das war eine beispielhafte Gemeinschaftsleistung“, sagte er. Die SG Öpfingen blicke auf ein Jahr mit tollen sportlichen Leistungen und einem vielfältigen Angebot zurück. Größter Erfolg sei der 40. Osterlauf 2017 mit mehr als 1100 Teilnehmern gewesen. Die Vorbereitungen zum 41. Lauf am 31. März liefen auf Hochtouren.

Kneißle freute sich über die Lösung mit der Pizzeria im Sportheim. Er spannte einen Bogen um die Aktivitäten und die finanziellen Aufwendungen wäh­rend seiner Amtszeit seit 1989. Am Ende stand der Bau des neuen Trainingsplatzes, der nun starte, für 550.000 Euro. Wobei laut Hubert Kneißle ein großer Teil der Investitionskosten von der Gemeinde und durch Zuschüsse getragen wurde und wird.

Für die Renovierung der Gaststätte wurde ein Darlehen in Höhe von 35.000 Euro aufgenommen, das mit den Pachteinnahmen bezahlt wird. In die Renovierungsarbeiten hätten sich zahlreiche Mitglieder mit hunderten von Einsatzstunden eingebracht, insbesondere Daniel Rudolf, der allein weit über 100 ehrenamtliche Stunden für die neue Elektrik investiert hat. Für die Pflasterarbeiten und das Verputzen des Anbaus werden laut Kneißle in den nächsten Wochen weitere Helfer gesucht. Für die Sanierung der Sportanlagen sind Kredite für 85.000 Euro geplant. Ingesamt gehe es der SG Öpfingen sportlich und wirtschaftlich gut, auch Dank der beiden Fördervereine, schloss Kneißle seinen Bericht.