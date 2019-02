Gemeinderat Neue Parkplätze in Oberstadion sind in Aussicht

Neue Parkplätze in Oberstadion sind in Aussicht

Oberstadion / Dietmar Burgmaier

In der Ortsmitte in Oberstadion sollen zwischen Bäckerei und Rathaus neue Parkplätze geschaffen werden, weil sich die derzeitige Parksituation dort als nicht tragbar erwiesen habe. „Das kann so nicht weitergehen“, sagte Bürgermeister Kevin Wiest am Montag im Gemeinderat, er beobachte die Situation bereits seit zweieinhalb Jahren.

Auf dem Platz zwischen Bäckerei und Rathaus parken täglich Autofahrer, obwohl dies dort eigentlich untersagt ist. Viele gehen auf einen Sprung in die Bäckerei. Deshalb sollen dort künftig Kurzzeitparkplätze angelegt werden. Mehrere Varianten standen im Gemeinderat zur Debatte. Strittig ist, ob mehrere abgewinkelte Plätze entstehen sollen oder zwei Plätze parallel zur Straße. Auch auf der gegenüberliegenden Straßenseite sollen nach Absprache mit den Anwohnern voraussichtlich zwei Parkplätze markiert werden. „Dort parken sowieso täglich Fahrzeuge“, sagte der Bürgermeister. Das Vorhaben soll in der nächsten Sitzung abschließend entschieden werden.

Den Randsteinausbau im Baugebiet „Ortsmitte Erweiterung“ hat der Gemeinderat für 53 000 Euro an die Firma Hämmerle in Oggelshausen vergeben. Vier Angebote waren eingegangen, im Haushaltsplan sind dafür 80 000 Euro eingestellt.

Für den Bau des Weges auf dem Oberstadioner Friedhof waren elf Firmen angeschrieben worden. Auch hier gingen vier Angebote ein, das günstigste von der Firma App aus Unlingen für 50 000 Euro, die den Auftrag auch zugesprochen bekam. Bürgermeister Kevin Wiest sprach von einem „tollen Submissionsergebnis“. Die Kosten werden hälftig zwischen Kirchengemeinde und bürgerlicher Gemeinde geteilt.

Die Stromversorgung der Gemeinde soll für zwei Jahre beschränkt ausgeschrieben werden. Die regionalen Anbieter sollen zum Zug kommen, sagte Bürgermeister Wiest. Er begründete dies mit den moderaten Preisen der Gasanschlüsse in Oberstadion und seinen Teilgemeinden.

Zur Kommunal- und Europawahl Ende Mai gibt es in Oberstadion drei Wahlbezirke: im Bürgersaal Oberstadion, im Rathaus Moosbeuren und im Rathaus Hundersingen. Wahlvorsteher sind Georg Steinle, Marion Lerner und Edgar Fürst.

Bei der Neuaufnahme von Gemeinden in den Backbone-Zusammenschluss Komm.Pakt.Net soll künftig allein der Bürgermeister entscheiden, hat der Rat weiter beschlossen. Das Gremium erfuhr auch, dass beim Weihnachtsmarkt 1900 Euro Spenden eingenommen worden sind. Diese sollen je zur Hälfte dem Hospiz in Kirchbierlingen und den „Drachenkindern“ zu Gute kommen.