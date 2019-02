Studienkolleg Neue Oberstufe bringt mehr Auswahl

Obermarchtal / Maria Bloching

Was kommt nach der Realschule? Möglicherweise das Studienkolleg in Obermarchtal, ein „Realschul-Aufsetzer“, wie Schulleiterin Christine Götz bei gut besuchten Informationsabend sagte. Es führt zur Allgemeinen Hochschulreife, dem Abitur, und bietet ein breites Fächerspektrum mit dem Schwerpunkt auf allgemeiner Bildung. Als Grundlage für dieses staatliche anerkannte Aufbaugymnasium in Trägerschaft der Stiftung Katholische Freie Schule der Diözese Rottenburg-Stuttgart dient das christliche Menschenbild: „Bei uns geht es um den Menschen. Jeder ist besonders, eigen und einzigartig. Jeder steckt in einer Beziehung, keiner lebt für sich allein“, sagte Christine Götz.

Grundlage Marchtaler Plan

So soll es auch an der Schule und im Unterricht sein. Das Studienkolleg arbeitet nach dem „Marchtaler Plan“, dem pädagogischen Konzept der Katholischen Freien Schulen in der Diözese. So tragen „begleitende Studierzeiten“ zur Rhythmisierung des Tages und zur Übung und Vertiefung des Gelernten bei. In der „Denkwerkstatt Grenzfragen“ gibt es Diskussionen und Vorträge zu bioethischen Fragestellungen, in „Naturwissenschaften im Praktikum“ vernetzen sich naturwissenschaftliche Fächer mit Alltagsthemen, und das philosophisch-theologische Forum führt an das wissenschaftliche Arbeiten heran.

Das Interesse der Schüler und Eltern war an diesem Abend groß. Allein schon die außergewöhnlichen Unterrichtsräume im Nordflügel der barocken Klosteranlage machen die Besonderheit deutlich, dazu kommen noch die besondere Atmosphäre und die Herangehensweise an den Unterrichtsstoff. Der Fachunterricht erfüllt die Vorgaben für die gymnasiale Oberstufe. Als Leistungsfächer werden Mathematik, Deutsch, Englisch, Biologie und katholische Religion angeboten, als späte Fremdsprache wird Spanisch unterrichtet.

Schulalltag mit Morgenkreis

Auch christliche Spiritualität gehört zum Beispiel mit einem Morgenkreis zum Schulalltag. Wie dieser konkret aussieht, berichteten einige Schüler. Maximal werden 30 Schülerinnen und Schüler pro Jahrgang aufgenommen, derzeit besuchen 82 Jugendliche das Studienkolleg. Man finde schnell Anschluss, die Atmosphäre sei familiär, war von den Jugendlichen zu hören. Ein Jahrgang halte als Klasse zusammen.

Voraussetzung für die Aufnahme ist ein Mindestdurchschnitt in der Mittleren Reife mit der Note 3 in Deutsch, Mathematik und Englisch oder die bestandene 9. oder 10. Klasse des Gymnasiums. Schulbeginn ist täglich um 8 Uhr, an drei Nachmittagen findet bis 15.45 Uhr Unterricht statt.

Im Hinblick auf die Neuregelung des Abiturs ab 2021 wird die neue Art der Oberstufe ab dem kommenden Schuljahr am Studienkolleg eingeführt, wobei deutlich mehr Wahlmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Das Studienkolleg ist eine Privatschule, das Schulgeld beträgt 90 Euro pro Monat, Förderung ist möglich. Bis zum 1. März können Schüler angemeldet werden.