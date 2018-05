Verein Neue Führungsmannschaft bei der Fußballabteilung der TSG

Ehingen / Roland Flad

Die Fußballabteilung der TSG Ehingen ist neu aufgestellt. 2019 stehen das Jubiläum 100 Jahre TSG-Fußball und das 60-jährige Bestehen der AH Fußball an.

Die Fußballabteilung der TSG Ehingen ist wieder vollständig besetzt. Bei der Versammlung am Freitagabend im Hotel-Restaurant „Adler“ in Ehingen wurde Michael Schleicher als neuer Abteilungschef gewählt. Sein Stellvertreter ist Steffen Kammerer (siehe Beitrag in der Info-Box). „Die Abteilung Fußball ist wieder komplett“, sagte Roland Kuch, der Vorsitzende des Gesamtvereins.

Kunstrasen wird im Juni fertig

Er sei froh, dass wieder alle Positionen bei den Fußballern besetzt seien, und dass die Arbeiten wieder auf mehrere Schultern verteilt werden können, wie Kuch ergänzte. Dies sei wichtig, denn im kommenden Jahr stehen bei den Ehinger Fußballern drei Ereignisse ins Haus: 100 Jahre TSG-Fußball, 60 Jahre AH-Fußball und das Hans-Glocker-Gedächtnisturnier feiert sein 30-jähriges Bestehen. Außerdem kommt auf die neue Führungsmannschaft und deren Helfer noch in diesem Jahr die Einweihung des neuen Kunstrasenplatzes auf den Gollenäckern zu. Der Bau des Platzes gehe weiter. TSG-Chef Kuch rechnet damit, dass der Kunstrasenplatz im Juni fertig wird.

Auf den Gollenäckern, also im Bereich zwischen dem Stadion und dem künftigen Kunstrasen, soll sich in Zukunft der komplette Ehinger Fußballsport ansiedeln. „Wir wollen uns auf die Gollenäcker konzentrieren“, betonte Roland Kuch. Das bedeute auch, dass sich die Fußballer künftig vom alten TSG-Platz trennen und darüber mit der Stadt Gespräche führen wollen.

Kuch ging noch einen Schritt weiter: Möglichst schnell solle auf den Gollenäckern ein Umkleide- und Sanitärbereich geschaffen werden. Das TSG-Vereinsheim soll kommenden Monat mit neuem Mobiliar aufgewertet werden. Dazu hat Kuch „eine großzügige Spende“ von Franz Borst, dem ehemaligen Chef von Möbel-Borst erhalten.

Klassenerhalt selbst in der Hand

Michael Schleicher ging in seinem Bericht auf das „Auf und Ab“ der vergangenen Jahre ein. Nach dem Tod von Joachim Kutschker habe man ein Jahr gebraucht, um die Dinge aufzuarbeiten und sich einzuarbeiten.

Im sportlichen Bereich habe es die TSG geschafft, nach dem Abstieg aus der Landesliga sofort wieder aufzusteigen. „Wir haben den Klassenerhalt in der eigenen Hand, alles ist möglich“, sagte Schleicher zur aktuellen sportlichen Lage. Mittelfristig wolle sich Ehingen in der Landesliga etablieren. Mit Blick auf die neue Saison betonte Schleicher, dass nicht nur Trainer Roland Schlecker bleibe, sondern bis dato sich kein Spieler abgemeldet habe. „Das Gerüst für 2018/19 steht.“

Jugendleiter Thomas Javornik berichtete von vielen sportlichen Erfolgen. 26 Trainer und Betreuer kümmern sich um mehr als 200 Kinder und Jugendliche. Der McDonald’s-Cup für C-Junioren findet am 26. August im Stadion statt. Einen positiven Kassenbericht gab Florian Bibinger ab.