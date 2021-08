Mit der neuesten Änderung der Corona-Verordnung Baden-Württemberg sind am Montag für Geimpfte und Genesene die allermeisten Einschränkungen ausgelaufen. Ungeimpfte dagegen kommen an Tests kaum vorbei: Unter anderem für gastronomische Angebote und Veranstaltungen in Innenräumen oder Besuche in ...