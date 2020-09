Seit Montag ist die neue Ampelanlage an der Schelklinger Bahnhofskreuzung in Betrieb. Sie soll endlich mehr Ruhe und Sicherheit an den wichtigen Schnittpunkt von Landes- und Bundesstraße bringen. Doch es läuft offenbar nicht rund. Lange Staus aus Richtung RingingenVon langen Staus von Richtung Rin...