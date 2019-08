Als Silke Munding am Freitag in ihr Büro im Rathaus Oberstadion kam, erwartete sie eine unangenehme Überraschung: Weder Telefonanschluss noch Internetzugang funktionierten. Die sofort informierte Telekom stellte eine Großstörung fest und schickte einen ihrer Mitarbeiter vor Ort. Zu diesem Zeitpunkt ging Munding davon aus, dass das Problem bis zum Nachmittag behoben sein würde. Doch es kam anders: „Unser Außendienst-Techniker konnte die Störung noch nicht beheben. Sie wurde zur weiteren Bearbeitung an unsere Netzexperten weitergeleitet. Bitte haben Sie etwas Geduld!“, war noch am Freitagabend im Störungsstatus der Telekom zu lesen.

Beschädigtes Hauptkabel

Unter der Rubrik „Regionale Meldungen“ bestätigte die Telekom auf ihrer Homepage am Freitag auch öffentlich einsehbar einen sogenannten „Komplettausfall“ für Oberstadion. Am Samstag teilte die Telekom auf Nachfrage der SÜDWEST PRESSE: Grund für die Störung im betroffenen Ortsnetz 07357 ist ein beschädigtes Hauptkabel - vermutlich durch eindringendes Wasser. Wir haben den Tiefbau beauftragt, um die Fehlerstelle freizulegen. Erst dann können wir feststellen wie groß der Schaden ist. Deshalb sind wir bei der Nennung des Störungsendes vorsichtig. Durch die umfangreichen Tiefbauarbeiten und die erforderliche Montage eines neuen Kabels wird die endgültige Fehlerbeseitigung aber voraussichtlich bis Anfang der kommenden Woche dauern.

Störungsende kommende Woche

Lässt man über die Webseite einen Anschluss aus Oberstadion prüfen, wird eine Störung bestätigt. „Lieber Kunde, Ihr Festnetz-Anschluss ist wahrscheinlich von einer Störung betroffen, durch die Sie aktuell weder telefonieren noch das Internet oder Entertain nutzen können“, heißt es dabei.

Die Störung wird voraussichtlich Anfang nächster Woche behoben sein, teilt die Telekom mit.