Ehingen Natursteinmauer musste wieder weichen

Ehingen / Amrei Groß

Plötzlich war sie wieder weg, die grobe Natursteinmauer, die in der Unteren Hauptstraße den Hochwasserschutz entlang der Schmiech sicherstellen sollte (wir berichteten). Nun steht eine andere Mauer aus quaderförmigen Natursteinen an ihrer Stelle. Auf Anfrage der SÜDWEST PRESSE berichtete Stadt-Pressesprecherin Bettina Gihr gestern, was passiert war: „Die erste Mauer entsprach nicht unseren Vorgaben.“ Als dies die Verantwortlichen bemerkten, habe die Stadt das Unternehmen in die Pflicht genommen. Die alte Mauer musste weg, eine neue errichtet werden. Mehrkosten seien der Stadt dadurch nicht entstanden, sagt Gihr. Die Maßnahme kostet insgesamt 7000 Euro.