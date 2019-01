Tschembala und Nesselweiber Fasnet: Nasgenstadter Narren feiern

Nasgenstadt / Renate Emmenlauer

Die „Tschembala“ und „Nesselweiber“ haben am Freitagabend die Fasnet ausgegraben. Ortsvorsteherin Heike Heinrich räumte das Rathaus.

Recht frostig war es beim Fasnetsauftakt in Nasgenstadt. Dennoch hatte sich neben den beiden heimischen Narrenzünften Tschembala und Nesselweibern viel närrisches Volk vor dem Rathaus im Altdorf eingefunden. Überdies waren zahlreiche Bürger gekommen, um den Brauch wieder hautnah mitzuerleben. Zumal es ja auch das 30-jährige Bestehen der Nesselweiber mit ihren 86 Aktiven mitzufeiern galt.

Schweißtreibendes Manöver

Wer fror, wärmte sich durch die fröhliche Musik der Lumpenkapelle aus Ingerkingen oder mit ausgedehnten Schunkelrunden. Mit Getöse wurde der Narrenbaum vor dem Rathaus von einigen Tschembala bei einem schweißtreibenden Manöver in die Senkrechte gehievt. Nachdem das Narrensymbol stand, wurde Ortsvorsteherin Heike Heinrich in den Pranger gezwängt, aus der Amtsstube gezerrt und nach einigen Schaurunden ihres Schlüssels entmächtigt. Das ließ die Rathauschefin sichtlich kalt, da sie nun bis Aschermittwoch dienstfrei hat. Wie man Heike Heinrich kennt, hatte sie auch noch einiges aus dem Dorfgeschehen parat – natürlich im besten Schwäbisch. Da kam die Sprache etwa auf den Oberbürgermeister bei seiner Kandidatentour per Drahtesel, der sich von den Nasgenstadter Bürgern deren Sorgen und Nöte angehört hat. Aufs Tablett kam die Parkerei an der Kapellenstraße, die schwierige Situation der Ortsdurchfahrt, in der wohl doch noch was geschieht, wie der Haushaltsplan zeigt. Bei der Haldenstraße habe er auf die Prioritätenliste verwiesen.

Die Amtsherrin sinnierte, wie wohl der Wahlsonntag im Mai ausgeht. Mit dem Kampf gegen den Hundekot und dem erfolgreichen Advent im Dorf war dann Schluss mit ihrer Ansprache. Nur noch, dass wegen der schönen Narretei die Straßenlaternen ausnahmsweise die ganze Nacht brennen. Nach einer Musikeinlage der Lumpenkapelle begeisterten die Nesselweiber mit einem mystischen Maskentanz, der in einer stattlichen Pyramide endete und verdienten Applaus erhielt.

Regina Diepold von den Tschembala teilte sich mit Nesselweiber-Zunftmeisterin Katrin Reinhardt und ihrem Vorgänger Holger Schramm die Moderation bei dem netten Fasnetsfest. Letzterer beglückte wieder mit einem Lied, diesmal auf die Nesselweiber zum 30. Geburtstag zugeschnitten – und wurde für seine poetischen Strophen mit rauschendem Beifall belohnt.

Die Zünfte schaffen zusammen

Nach vollzogenem Rathaussturm kehrten Zuschauer, Mäschkerle, Musikanten und Hästräger in den mollig warmen Besenwirtschaften im Sportheim, im Feuerwehrhaus und im Zelt davor sowie in der Alten Schule ein, wo die wiedererweckte Fasnet und das 30-jährige Bestehen der Nesselweiber gefeiert wurden.

Die beiden Nasgenstadter Narrenzünfte schaffen gut zusammen, was für einen tollen Kameradschaftsgeist und für viel Motivation spricht, die heimische Fasnet am Leben zu erhalten.

