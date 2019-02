Fasnet Narretei in Klein-Paris

Oberdischingen / Renate Emmenlauer

Zur Fasnetszeit trägt Oberdischingen zwei andere Namen: wahlweise Malefizhausen oder Klein-Paris. Dort werden am Sonntag von 13.30 Uhr an rund 3000 Hästräger, Kostümierte und Musikanten aus mehr als 88 Gruppen den Höhepunkt des Oberdischinger Fasnetswochenendes bilden: den großen Umzug. Dessen Weg führt über die Hindenburgstraße vorbei am Pfarrhaus durch die historische Herrengasse. Die Narrengesellschaft Oberdischingen mit 300 Aktiven bei den Gaunern, Malefizweibern, Schlossgeistern und Henkertrommlern hat das große Fest wieder organisiert.

Auftakt ist die „Messe mit Narren“ am Samstag, 23. Februar, um 18 Uhr in der Pfarrkirche. Danach schließt sich von 19.30 Uhr an im Discozelt neben dem Rathaus der große Brauchtumsabend mit Bühnenprogramm an, im Anschluss ist Fasnetsdisco.

Am Sonntag, 24. Februar, 10 Uhr, sind die Abordnungen der teilnehmenden Gruppen zum Zunftmeisterempfang in die Turnhalle eingeladen. Derweil werden auf der Festmeile zwischen Kirchplatz und Rathaus Speisen und Getränke angeboten. Geöffnet sind zwei große Zelte, der Stadl zum Henker und weitere Narrenschuppen.

Info Informationen zum Shuttle-Bus am Sonntag und zum Fasnetswochenende auf www.ng-oberdischingen.de. Die Ortsdurchfahrt ist am Sonntag von 12 bis 22.15 Uhr gesperrt.