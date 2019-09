Die Ehinger „Muckenspritzer“ feiern den 160. Jahrestag des vermeintlichen Kirchturmbrands. Eine Tafel an der Kirchenmauer wird enthüllt. Ein lieb gewonnenes Stück Hei­matgeschichte ist am Samstag in Ehingen gepflegt worden: Die Rede ist vom Schauspiel an der Liebfrauenkirche, sonst ein besonderer Höhepunkt am „Glombigen“, den die „Muckenspritzer“ der Narrenzunft „Spritzenmuck“ nun erstmals im Sommer präsentierten –...