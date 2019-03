Fasnet Narrensprung in Ehingen mit 54 Gruppen

Mit einer Karbatschen hantiert dieser Narr auf dem Umzug (oben). Ansonsten hat der Umzug bewiesen, dass Narren tierlieb sind und die griechische Gemeinde gerne zur See fährt. Manche Zuschauer verfolgen den Umzug aus erhöhter Position, andere strecken auf Aufforderung „Zong raus!“ die Zunge raus. „Kügele hoi!“ schreiben die Kügele nicht nur, sie tragen’s als Schriftzug auch am Häs. Auch Prominenz wurde gesichtet: Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis (SPD), CDU-Stadtrat Manuel Hagel, Bürgermeister Sebastian Wolf, Landrat Heiner Scheffold und OB Alexander Baumann verfolgen das Geschehen. © Foto: Christina Kirsch

Ehingen / Christina Kirsch

Sturmtief Bennett hatte zwar vor dem Ehinger Narrensprung am Dienstag dicke Backen gemacht, zeigte sich aber letztlich als wahrer Freund der Ehinger Fasnet. Bei milden Temperaturen und ohne Regen schlängelten sich 54 närrische Gruppen durch Ehingen, vorbei an den dicht an dicht stehenden Zuschauern. Die Narrenbüttel mit ihrem tutendem Dixie führten den Umzug an, es folgten die Laufgruppen, Musikvereine und Umzugswagen. Manche Gruppen, wie die Kißlegger Hudelmale, luden die Zuschauer zum Schunkeln ein und wedelten Alt und Jung mit ihren Fuchsschwänzen vor der Nase herum.

Vorsichtig näherten sich die Hexen mit ihren Masken den Kinderwägen und hielten den Kleinen Bonbons entgegen. Was den einen oder anderen Windelmann nicht davon abhielt, ordentlich loszubrüllen. In die Fasnet muss man hinein wachsen.

Dass man um den Nachwuchs keine Sorgen haben muss, bewiesen die großen Laufgruppen, in denen die Kinder noch ohne Masken mitsprangen. Stark vertreten waren auch einige Gäste, wie die Ulmer Narrenzunft, die eine Art Choreografie eingeübt hatten und ihr G‘schell im Gleichschritt läuten ließen.

Bei den Laufgruppen sah man große und kleine Quallen der Muckenspritzer und eine Vielzahl an Genies à la Albert Einstein, die die Hexen hervorgebracht hatten. Wilde Teufel der Kügele hüpften durch die Straßen, die Dämonen weckten mit ihren Blumenkostümen Frühlingsgefühle und die griechische Gemeinde kam mit einem Schiff samt Neptun und Matrosen daher.

Auch bei den Umzugswagen hatten sich die Zünfte ins Zeug gelegt. Der Wagen der Kügele nahm das kommende Kunstfestival „Interim“ auf die Schippe und taufte es in „Intim“ um. Dabei scheint Körperbemalung eine Rolle zu spielen. Die passende Badewanne, um die Farbe wieder loszuwerden, war auch mit an Bord. Über Ehingens Geschichte mit den Ampelmännchen amüsierten sich die Wagenbauer der Dämonen. Deren Alternativvorschlag: rote und grüne Dämonen-Männchen.

Die traditionellen Wägen mit dem Liebfrauen-Kirchturm, der Kügeles-Küche, der Narrenrat oder der Marterpfahl fehlten genau so wenig wie der Bonbonregen, auf den sich die Kinder stürzten. Am Ende des Umzugs blieb Publikum und Akteuren nur ein Trost, den Lothar Huber aussprach: „Nicht traurig sein, die nächste Fasnet kommt bestimmt.“