Kirche Narrenmesse in Ehingen: Sabotage der Muckenspritzer?

Ehingen / RENATE EMMENLAUER

Kirchgänger im Fasnetshäs wie auch in Zivil haben am Sonntagmorgen die Bänke der Liebfrauenkirche gefüllt. Pfarrer Harald Gehrig hatte auch heuer die Eh’gner Fasnet am Fasnetssonntag in den Gottesdienst geholt. Der Small-Talk zweier Wilder Weiber mit einer Kirchgängerin ohne Fasnetsfreude machte den Auftakt. Dann sagte Pfarrer Gehrig: „Wir sind heute hier zusammengekommen, um Freude mitzubringen, aber auch um die Sorgen des Alltags abzuschütteln.“

Seine Predigt hatte der Geistliche in Reimform geschrieben und dieser mit der Muckenspritzer-Geschichte noch den letzten Schliff verpasst. Gehrig kramte jene schicksalhafte Begebenheit am 27. August 1859 heraus, als mutige Männer den vermeintlichen Brand im Turm der Liebfrauenkirche löschen wollten, es sich dann aber herausstellte, dass dies nur ein Muckenschwarm ist. „So entstand dieser Fasnetsbrauch als Wurzel der Ehinger Fasnet.“

Dann kam der Pfarrer auf das Drama in der Blasiuskirche zu sprechen, als der Putz von der Decke gefallen ist. Spontan habe er dem Heiligen Blasius die Schuld an der Misere gegeben. Man könne von Glück sagen, dass die Brocken nicht beim Fernsehgottesdienst oder bei der Heiligen Messe sonst noch die halbe Kirchendecke eingebrochen sei.

Wie er mutmaßte, sei das alte Schlitzohr wohl neidisch gewesen, wegen der schwindenden Aufmerksamkeit, weil das neue Pfarrbüro im Fokus stand. Oder waren es wohl die Späße des Pfarrers, der angekündigt hatte, im Pfarrhof ein Hallenbad mit einer Rutsche zu bauen? Oder gar die Predigten? „Was hat sich der Heilige Blasius nur dabei gedacht, weil er uns in eine solche Situation gebracht hat“, fragte Gehrig. „Ich war deutlich irritiert.“

Nach längerem Überlegen sei im aber in den Kopf gekommen, dass der Blasius vielleicht gar nichts mit dem Deckenmalheur zu tun hat. Denn es könnte auch ein Sabotageakt der Muckenspritzer sei, „denn wenn in St. Blasius der Putz von der Decke rieselt, kommen dann alle in die Lieblingskirche der Muckenspritzer zum beten“.

Sei’s drum, schloss er das Kapitel ab und widmete sich dem 160. Geburtstag der Muckenspritzer als Teil der Stadtgeschichte. Noch kurz ließ er den neuen Mesner Emanuel Mates zu Ehren kommen, der die Kirchen so gut putzt, dass ein Ministrant auf dem blankgewienerten Boden entlang geschlittert sei. Auch bei der Suche nach seinen heißgeliebten Engelsflügelchen sei er fündig geworden, sagte er freudestrahlend. Gehrig nannte die Ehinger Fasnet ein Brauchtum mit viel Charme, entschuldigte sich beim Heiligen Blasius und sagte dann: „Amen und aus.“

Bei den Fürbitten wechselten sich kleine Mäschkerle mit Mädchen und Buben der Kinderkirche ab. Herzlicher Beifall folgte. Zum „Vater unser“ lud der Pfarrer alle Kinder in den Chorraum ein. Den feinen musikalischen Rahmen setzte das neue Fasnetschörle mit Volker Linz. Die Kirchgänger klatschten beim Auszug des Pfarrers mit seinen Ministranten und Hästrägern im Takt.