Fasnet Narrenfest in Obermarchtal

Obermarchtaler Hexen bei einem der Nachtumzüge: Auch am morgigen Samstag treiben sie von 20 Uhr an wieder ihren Schabernack. © Foto: Ingeborg Burkhardt/Archiv

Obermarchtal / ah

Es ist ein Kraftakt, was die Mitglieder der Narrenzunft Obermarchtal mit der Vorbereitung für den morgigen Samstag mit dem Nacht­umzug als Abschluss leisten: 130 Mitglieder investieren rund 1200 Stunden, um mit mehr als 250 Arbeitseinsätzen den Start in die Ortsfasnet möglich zu machen, erklärt der stellvertretende Zunftmeister Patrick Schnitzer: „Alle sind wieder hoch motiviert und freuen sich auf ein tolles und vor allem friedliches Narrenfest.“

Die ersten Helfer beginnen bereits heute mit dem Aufbau und dem Einrichten der Zelte. Auftakt am Samstag ist dann mit der Narrenmesse im Münster um 15 Uhr mit Pfarrer Gianfranco Loi. Im Gottesdienst wird auch der Narrenchor wieder singen. Dieser besteht überwiegend aus Mitgliedern der Zunft und ist mittlerweile zum achten Mal dabei.

Den Narrenbaum am Marktplatz stellt in diesem Jahr die „Königlich württembergische Lomba-Kabell“ aus Großengstingen (Beginn 16.30 Uhr). Hier besteht seit Januar 2018 eine fastnächtliche Freundschaft, erklärt Schnitzer, als die Lomba Kapell und die Narrenzunft Obermarchtal gemeinsam im Bus nach Berlin gefahren sind, wo sie dann Gast in der ständigen Vertretung des Landes Baden-Württemberg waren. Im Anschluss an den großen Narrenbaum wird es auch wieder einen kleinen Narrenbaum geben, der zusammen mit Kindern geschmückt und dann am Kindergarten aufgestellt wird.

Beim Zunftmeisterempfang und zur Henkersmahlzeit wird es wieder Gröscht geben. Seit zwei Jahren sind Lothar Gaupp und Dieter Löffler dafür zuständig. Der Zunftmeisterempfang findet wieder im Saal über dem Museum statt und wird für Bürgermeister Martin Krämer zum närrischen Debüt. Er wird beim Empfang sein närrisches Outfit erhalten, kündigt Zunftmeister Florian Siegle an, und soll sich dann in voller närrischer Montur bei der Schlüsselübergabe vor dem Rathaus den Leuten zeigen.

Bei der Schlossgeistsuche, die um 19 Uhr beginnt, machen sich die Narren mit dem Fanfarenzug auf, um in den Klostergemäuern die große Figur der Obermarchtaler Fasnet abzuholen und den Schlossgeist dann zur Schlüsselübergabe ans Rathaus mitzunehmen. Um 20 Uhr startet dann der Nachtumzug mit 28 Gruppen, darunter viele aus der Region.

Zelte und Besenwirtschaften

Der Musikverein Obermarchtal führt mit den Gastgebern den Umzug an, gefolgt von der Narrenzunft Untermarchtal, den Spittlnarren Munderkingen und der Trommgesellenzunft. Aus der VG sind auch Narren aus Lauterach, Oberstadion, Unterstadion und Emerkingen dabei, zudem Zünfte aus Ehingen, Schelklingen und Allmendingen. Der Umzugsweg ist der gleiche wie in Jahren zuvor: Aufstellung ist auf dem Marktplatz vor dem Gasthaus Adler und Auflösung in der Turn- und Festhalle. Um den Narren und Gästen mehr Platz bieten zu können, gibt es in diesem Jahr wieder das zusätzliches Zelt im Hof der Familie Dieter Löffler. Außerdem gibt es zwei zusätzliche Besenwirtschaften, die Fanfarengaudi und der Motorradclub haben ihre Pforten geöffnet.