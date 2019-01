Tradcition Narrenbaum trotz Großbaustelle

Schmiechen / Joachim Schultheiß

Der Narrenbaum steht seit Samstag wieder in Schmiechen auf dem Kirchplatz. Die „Burra-Hexa“ haben an ihrer langjährigen Tradition, trotz der Großbaustelle ringsherum, festgehalten und den Baum zwischen Baucontainern und -geräten am alten Platz aufgestellt. Die Schmiechener Fasnet ist eröffnet.

Musikalisch unterstützt von den „Stoiböck“, nahm Zunftmeister Willi Girner den Rathausschlüssel entgegen und verkündete die Narrengesetze, die in der Fasnet gelten sollen. So sei Lachen ab sofort Bürgerpflicht in Schmiechen, verkündete Girner. Auf der Straße habe man sich mit dem Spruch „Burra Hexa“ zu begrüßen. Jetzt, im Besitz der Rathausschlüssel, werde er sich um die Dinge kümmern, die dort das ganze Jahr liegen geblieben seien.

Narrenbaum und Maibaum seien in Schmiechen außerhalb der jeweiligen Saison bei der Firma Held eingelagert gewesen. Durch die Umbauarbeiten bei der Firma habe man einen neuen Platz für beide Bäume gesucht. Bevor einer gefunden war, hatten Bauarbeiter, denen sie wohl im Wege waren, beide Bäume aber schon in Stücke gesägt.

Aus der Not eine Tugend machend, wollten die „Burra-Hexa“, laut Girner, den Schmiechener Weihnachtsbaum zum Narrenbaum recyceln. Der Stamm war aber laut Girner so dünn, dass er die oben aufsitzende Hexenfigur nicht in gewohnter Höhe hätte tragen können. Trotzdem habe man noch am Samstag einen neuen Baumstamm für den Narrenbaum organisieren können. So etwas sei eben nur in Schmiechen möglich, meinte Girner.

Bei Karl-Heinz Wiedemann bedankte sich der Zunftmeister mit einem Geschenkkorb für seine langjährige und maßgebliche Unterstützung beim jährlichen Narrenbaumaufstellen.