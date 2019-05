Im Raiffeisenmarkt in Oberstadion werden jetzt regionale Lebensmittel für den täglichen Bedarf angeboten.

Die Bürger von Oberstadion können sich vor Ort mit dem täglichen Bedarf eindecken. Zu verdanken ist dies zunächst der Idee ihres Bürgermeister Kevin Wiest, der die Schließung des örtlichen Metzgers im August nicht einfach hingenommen hat, sondern nach Alternativen Ausschau hielt. „Ich rief verschiedene Metzgereien in der Region an, doch keine zeigte Interesse“, erinnerte sich Wiest, der auch kurz über einen Wurstautomaten nachgedacht hatte. „Da kam mir die Idee, den bestehenden Raiffeisenmarkt einzubinden und die Waren über das Kloster Untermarchtal zu beziehen.“

Beim Vorstand der Donau-Iller-Bank ist er mit diesem Gedanken sofort auf offene Ohren gestoßen, ging es doch bei deren Raiffeisenmarkt sowieso um eine Richtungsentscheidung: „Der Textilbereich lief nicht mehr gut und stand vor der Abschaffung, auch beim Gartenbereich wollten wir uns aufs Wesentliche beschränken“, erzählt Marktleiter Karl Mayer, der nun gemeinsam mit seinen drei Mitarbeitern Platz für das umfangreiche Lebensmittelsortiment geschaffen hat. Dafür wurde der 1995 gebaute Markt räumlich umgestellt und mit weiteren Regalen versehen. Einen Kühlschrank schaffte die Gemeinde an, den anderen stellt die Bank. Hier finden sich nun Molkereiwaren sowie Fleisch und Wurst vom Kloster Untermarchtal, aus den Regalen können Kunden Konserven, frisches Obst und Gemüse, ein breites Mehlsortiment und – wie bisher – Getränke kaufen.

„Das hier ist ein fast historisches Ereignis“, freut sich auch Jost Grimm. „Jetzt ist das hier mitten im Zentrum von Oberstadion ein Nahversorgungs-Hofladen, in dem man alles fürs tägliche Leben findet. Damit haben wir die Lücke geschlossen, die durch den Wegfall der Metzgerei entstanden ist“, betont das Vorstandsmitglied der Donau-Iller- Bank. Grimm, der mit seinen Kollegen Peter Seibel und Gerhard Deuringer gekommen war, sieht in dieser Nahversorgung mit Lebensmitteln aus der Region und für die Region die konkrete Umsetzung des Grundgedankens von Friedrich Wilhelm Raiffeisen: „Was einer allein nicht schafft, schaffen viele“.

Kunden zeigen großes Interesse am neuen Sortiment im Raiffeisenmarkt

Es sei die richtige Lösung für Oberstadion und den Winkel, meint Grimm, aber kein Modell, das übertragbar ist. Vor einer Woche ist der neue Markt an den Start gegangen, die Kundenresonanz ist durchweg positiv: „In der ersten Woche wurde bereits kräftig eingekauft“, freut sich Karl Mayer. Was noch im Sortiment fehlt und von den Kunden gewünscht wird, kann besorgt werden, was nicht läuft, wird rausgenommen. Und für ständige Nachlieferungen sorgt das Kloster Untermarchtal: „Unsere Waren sind jederzeit frisch und können schnell – auf Vorbestellung auch in größeren Mengen – geliefert werden“, sagt Christian Ege.

Dass alle an einem Strang und in eine Richtung gezogen haben, ist für Bürgermeister Kevin Wiest nicht selbstverständlich. „Jeder war bereit, etwas zu einer Verbesserung der Nahversorgung beizutragen“, lobt er. „Jetzt liegt es an der Bevölkerung, das Ganze am Leben zu erhalten.“

Info: Geöffnet hat der Dorfladen Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 12.15 Uhr und von 13.45 Uhr bis 17.30 Uhr, Samstag von 8.30 Uhr bis 12 Uhr, Mittwochnachmittag ist geschlossen.

