Kein Halt an diesem Bahnhof. Während der Sommerferien rauschte der Regionalexpress ohne Stopp an Schelklingen vorbei – und in der Stadt ist die Empörung darüber immer noch groß. Etliche in Schelklingen befürchten sogar, dass dies kein Einzelfall bleiben wird. Bürgermeister Ulrich Ruckh hat b...