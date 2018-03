Obermarchtal Nahtloser Übergang garantiert

Obermarchtal / Amrei Groß

Am 14. Juni endet nach 16 Jahren die Amtszeit Anton Bucks als Bürgermeister von Obermarchtal. Am Sonntag haben die Bürger der Gemeinde den Essener Bankkaufmann Martin Krämer mit einem überraschend deutlichen Ergebnis von rund 55,3 Prozent der Stimmen zu seinem Nachfolger gewählt. Einen Tag nach der Wahl war klar: Es wird einen nahtlosen Übergang geben. „Der 15. Juni ist mein erster Arbeitstag in Obermarchtal“, bestätigte Krämer gestern auf Anfrage unserer Zeitung. Ein Termin für seine offizielle Amtseinsetzung stehe ebenso wie der der Verabschiedung Anton Bucks aber noch aus.

Gestern ging es für den 41-jährigen Wahlsieger, seine Frau Jessica und seine Tochter Marie zurück nach Essen. Er wolle sein gutes Abschneiden in Ruhe sacken lassen, sagte Krämer. „Ich freue mich auf Obermarchtal.“ Auch in Sachen Wohnung zeichne sich nach seinem spontanen Aufruf vom Wahlsonntag ein Erfolg ab: „Ich habe bereits zwei Angebote von Obermarchtalern bekommen, die etwas zu vermieten haben.“ Der Umzug in die neue Heimat werde sein nächstes privates Projekt.

In Obermarchtal will Martin Krämer „zu Ende führen, was angefangen wurde“. Danach gelte es, unter anderem den Breitbandausbau vor Ort „schnell voranzutreiben“. Die notwendigen finanziellen Mittel seien bereitgestellt, nun müssten die entsprechenden Aufträge vergeben werden.