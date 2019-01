Fasnet Kinderfasnet Nasgenstadt: Närrisches Programm für die Jüngsten

Nasgenstadt / Joachim Schultheiss

Vielseitig und kurzweilig war die Kinderfasnet der Nesselweiber Nasgenstadt am Sonntagnachmittag in der Alten Schule.

Ein abwechslungsreiches, närrisches Programm haben die Nasgenstadter Nesselweiber am Sonntagnachmittag den Jüngsten unter den Narren auf der Kinderfasnet in der Alten Schule in Nasgenstadt geboten.

Die Organisation der Veranstaltung hatten Manuela Ritscher, Alexandra Traub, Carolin Bachhofer, Simone Heinrich, Ramona Schwarzenbach, Silvia Martin, Beate Meier und Simone Seitz übernommen. Moderiert haben die kurzweilige Kinderfasnet dieses Jahr zum ersten Mal Laura Heinrich und Dominik Kloker.

Kuchen für die Eltern, Brennnesseln für die Kinder

Während das Organisationsteam den Müttern und Vätern Kaffee und Kuchen servierte, erklärte Kloker den Kindern zunächst einmal, woher der Name der Narrengruppe Nesselweiber stammt beziehungsweise was der Hintergrund dieser Fasnetsfigur ist.

So erfuhren die Jungen und Mädchen, dass Nasgenstadt früher eine von Brennnesseln bewachsene Stätte gewesen sei und von daher auch der Ortsname komme. Die Nesselweiber stellten Frauen aus dieser Zeit dar, die die Brennnesseln einst als Heilpflanzen nutzten und damit bei den Menschen viel Gutes bewirkten, erläuterte Kloker weiter.

Tolle Aktionen für die Kleinen

Von Laura Heinrich bekamen die kleinen dann Häs und Masken der Nesselweiber anschaulich erklärt. Die Mutigsten durften sich sogar die Masken probehalber einmal aufsetzen. Beim darauf folgenden Kasperletheater konnten sich viele Kinder kaum auf ihren Sitzen halten und verfolgten gebannt das spannende Abenteuer, das Kasperle, Hexe und Krokodil erlebten.

Im weiteren Verlauf des Nachmittags war noch ein Spiele-Parcours mit unterschiedlichen Geschicklichkeitsspielen zu absolvieren. Dabei gab es kleinere Preise zu gewinnen. In der Bastelecke konnten unter Anleitung Kratzbild-Armbänder und -Lesezeichen gebastelt werden. Außerdem konnten sich die Jungen und Mädchen in einer Spielecke beschäftigen.

