Rückblick Närrischer Baum begrüßt die Gäste

Ehingen / Julia-Maria Bammes

Vor 25 Jahren

In Ehingen gehe es mit Riesenschritten der Fasnet entgegen, berichtete die Zeitung. Der Marktplatz sei bereits von Wimpelketten überspannt und auch die Straßen hätten eine bunte Dekoration erhalten. Am Bahnhof stand außerdem ein Narrenbaum, versehen mit den Schlachtrufen der zum großen Ringtreffen in Ehingen erwarteten schwäbisch-alemannischen Narrenzünfte. Das Treffen sollte am 6. Februar 1994 stattfinden. Für ihren närrischen Willkommensbaum hatten die Ehinger Narren einfach den ausgedienten Christbaum genutzt.

Zu dem Ringtreffen – die Stadt Ehingen sei das letzte Mal neun Jahre zuvor Gastgeberin eines solchen gewesen – wurden 6000 Maskenträger und einige zehntausend Besucher erwartet.

Die erste Runde der Bürgermeisterwahl in Allmendingen war geschlagen, doch zu einem neuen Rathauschef habe es noch nicht gereicht, berichtete die Zeitung. Keiner der insgesamt sieben Bewerber habe die nötige absolute Mehrheit von mehr als 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinen können. Robert Rewitz habe mit seinen 47,2 Prozent aber überaus deutlich vor seinen Mitbewerbern gelegen. Die Wahlbeteiligung sei mit 83 Prozent sehr hoch gewesen, hieß es. Nun stand ein zweiter Wahlgang bevor.

Schlechte Nachrichten für Schelklingen: Die Ikon AG mit Sitz in Berlin wolle sich von ihrem Zweigwerk in Schelklingen trennen. Das Unternehmen wolle sich auf sein Kerngeschäft, die Sicherheitstechnik, konzentrieren. In Schelklingen wurden Druckgussteile aus Aluminium und Zink gefertigt, damit wurde die Auto-, Sport- und Hausgerätebranche beliefert, berichtete die Zeitung. Zwei weitere Standbeine seien die Schlüsselfertigung und die Lederabteilung, in der Etuis für Ferngläser hergestellt wurden. Die 190 Menschen zählende Belegschaft sei in großer Sorge um ihre Arbeitsplätze.

Der Lauteracher Gemeinderat versagte die Zustimmung zum Umbau einer Scheune im Teilort Reichenstein. Die Eigentümerin hatte bereits mit den Umbauarbeiten der Scheuer begonnen und dabei etliche Öffnungen für Fenster und Türen vorgesehen. Genau dies missfiel dem Gemeinderat: Es sei nicht ortsüblich, in Stall und Scheuer derart viele und große Fenster einzubauen, hieß es.

Vor 50 Jahren

In Ehingen fand der erste ökumenische Gottesdienst statt. In der katholischen Stadtpfarrkirche seien alle Altersgruppen gut vertreten gewesen. 700 Menschen hätten den Gottesdienst besucht. Mit der ökumenischen Feier sei Ehingen dem Beispiel vieler Städte in West- und Ostdeutschland, in der Schweiz, in Österreich, in England und in den Niederlanden gefolgt. Allerdings: „Bei uns hat es dazu etwas länger gebraucht.“

Der Kreis Ehingen gehörte zu den ertragreichsten Getreideproduzenten in Südwürttemberg, berichtete die Zeitung, und berief sich auf Zahlen des Statistischen Landesamtes. Demnach seien 1968 stolze 44 700 Tonnen Getreide geerntet worden. Die Anbaufläche wurde mit 12 651 Hektar angegeben. Lediglich die Kreise Biberach und Saulgau konnten größere Getreidemengen vermelden.

Unter der Überschrift „Wildwest in Schaiblishausen“ berichtete die Zeitung über eine ausgebüxte Kuh: Das Tier sei auf Glatteis derart erschrocken, dass es ausbrach und seinem Besitzer in vollem Galopp davonging. Zuerst rannte die Kuh in Richtung Kirchbierlingen, dann wieder zurück nach Schaiblishausen, durch das Dorf und verschiedene Höfe, in Richtung Sulmetingen und dort in den Wald. 15 Bauern machten sich auf, um das Tier zu fangen, das jedoch auf die Männer losging. Erst am nächsten Tag sei es gelungen, die Kuh mit Wurfseilen einzufangen. Als Belohnung für die tapferen Helfer gab es am Abend im Wirtshaus Freibier.