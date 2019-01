Orientierung Berufsberatung: Regionaler Ausbildungstag in Munderkingen

Berufsberatung: Regionaler Ausbildungstag in Munderkingen

Munderkingen / Maria Bloching

Am 25. Januar findet von 9 bis 15.30 Uhr der 8. Regionale Ausbildungstag in Munderkingen statt.

„Mit 53 Ausstellern sind wir sehr gut besetzt“, sagt Waldemar Schalt, der jedes Jahr mit großem Erfolg und im Namen der Stadt Munderkingen den regionalen Ausbildungstag organisiert und durchführt. 46 Betriebe und öffentliche Institutionen aus den Bereichen Handel, Handwerk und Dienstleistung präsentieren am 25. Januar wieder ihre Tätigkeitsfelder, darüber hinaus geben sieben weiterführende Schulen Auskunft über die bestehenden Möglichkeiten nach einem Abschluss. „Jeder in unserer Raumschaft hat die Chance, auf sich aufmerksam zu machen“, sagt Schalt. Er ist davon überzeugt, dass Schüler, Jugendliche und auch ihre Eltern umfangreiche Unterstützung, Information und Begleitung bei der Berufsorientierung benötigen.

Nicht selten haben sich aus den vorhergegangenen Ausbildungstagen Praktikums- und Ausbildungsplätze ergeben. „Wir wollen eine Plattform bieten, die erste Kontakte ermöglicht und Werbung für die duale Ausbildung macht. Nur so kann es gelingen, junge Menschen im ländlichen Raum zu halten“, sagt Schalt, der selbst Ausbildungsleiter bei der Firma Liebherr war und vom System überzeugt ist. „Mit einem guten Berufsausbildungsabschluss hat man ein stabiles Fundament geschaffen. Man kann im Unternehmen als Fachkraft weiterarbeiten, eine weiterführende Schule besuchen oder ein Studium absolvieren. Über all diese Möglichkeiten wollen wir informieren.“ Rund 500 Schüler der Klassen 7, 8 und 9 aller Munderkinger Schulen nutzen jedes Jahr die Chance.

Gemeinsam anstrengen

„Wir müssen uns gemeinsam anstrengen, dass unser ländlicher Raum nicht ausblutet. Wenn wir die Strukturen stärken, sichern wir auch unsere Arbeitsplätze und wirken dem Fachkräftemangel entgegen“, sagt Bürgermeister Dr. Michael Lohner. Er sieht in dieser Veranstaltung einen Service für die regionalen Betriebe, um Schülern ihre Angebote zu präsentieren. „Das ist heute wichtiger denn je.“ Denn viele Unternehmen beklagen den Mangel an geeignetem Nachwuchs und können hier Jobperspektiven aufzeigen, Interesse für ihre Firma wecken und potenzielle Bewerber auf sich aufmerksam machen. Vielleicht wird auch der Grundstein für eine folgende Bewerbung gelegt.

Vielversprechende Kandidaten stechen ins Auge und bleiben in Erinnerung, weiß Schalt, deshalb haben junge Leute schon hier die Möglichkeit, bereits vor ihrem Schulabschluss einen Fuß in die Tür zu bekommen. Oder sie können sich ein erstes Bild machen, sollten sie sich noch gar nicht mit dem Thema Beruf beschäftigt haben und deshalb noch nicht wissen, in welche Richtung es gehen soll. Ausbildungsleiter, Personalchefs und auch Auszubildende erzählen über die Anforderungen, Aufgaben, Fertigkeiten und Bewerbungsbedingungen.

Viele Firmen und Unternehmen vor Ort

Veranstalter ist die Stadt Munderkingen, sie wird von der Agentur für Arbeit, der Handwerkskammer Ulm und der IHK Ulm, der Kreishandwerkerschaft Ulm, dem Arbeitgeberverband Südwestmetall und den Schulen der Raumschaft Munderkingen als Partner unterstützt. In der Donauhalle präsentieren sich Unternehmen wie Lackierzentrum Engst, Sappi Ehingen, Bundeswehr, Polizei, Sparkasse, Stöhr Logistik, AOK, Landratsamt, Küchenzentrum Marchtal, Seniorenzentrum St. Anna, Zimmerei Frankenhauser, Diehr Malerfachbetrieb und viele mehr. Im Gymnastikraum der Donauhalle gibt es allgemeine Informationen über weiterführende Schulen und schulische Abschlüsse von der Gewerblichen Schule Ehingen, der Kaufmännischen Schule Ehingen, der Magdalena-Neff-Schule Ehingen, der Berufsschule Riedlingen, des Kolping Bildungszentrums Riedlingen, der Matthias-Erzberger-Schule Biberach, des Studienkollegs Obermarchtal und des Zentrums für Gestaltung Ulm. Im Außenbereich präsentieren sich Südwestmetall Ulm mit einem Info Truck, die Bauwirtschaft Baden-Württemberg ist mit einem Baubus vertreten und Edeka mit einem Frischemobil. Für das leibliche Wohl sorgt der Schulverbund Munderkingen.

Info Detaillierte Informationen online: www.munderkingen-ausbildung.de.

