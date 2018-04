Nachtwächter singen für die Frauenbergkirche

bu

Ihr Bestes gegeben haben die „Nachtwächter“ aus Donaustetten beim Benefizkonzert für die Frauenbergkirche. Im Gemeindehaus St. Michael brachten Hanne und Willi Hitzler und Rupert Morath rund 80 Besucher mit ihrem feinsinnigen Humor zum Lachen. Seit zehn Jahren sind die Drei mit ihrem Musik-Kabarett unterwegs und regelmäßig auch in Munderkingen. Sie spielten Szenen, setzten 20 verschiedene Instrumente ein und sangen über das Weltkulturerbe, über gefährliche Dinge im Haushalt und über Bauern in der schwäb’schen Eisenbahn, die keine Geiß mehr zum Anbinden haben. Köstlich amüsierten sich die Besucher, als das Trio sie zum Mitsingen einlud und in drei Gruppen unterteilt Rubbellose und Kundenkarten auf die Schippe genommen wurden.