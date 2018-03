Tradition Nacht der offenen Brauereien

Ehingen / swp

„Türen auf“, heißt es am Freitag, 20. April, wenn die Bierkulturstadt Ehingen das Reinheitsgebot mit „in einer ganz besonderen Nacht“ rund um den Gerstensaft feiert, wie die Ankündigung verspricht: „Werfen Sie einen Blick hinter die Mauern der Brauereien Berg und Schwanen.“ Die „Nacht der offenen Brauereien“ dauert von 18 bis 2 Uhr nachts.

Mit dem offiziellen Fassanstich um 18 Uhr und mit Freibier fällt im Biergarten am Groggensee nicht nur der Startschuss für einen abwechslungsreichen Abend. Um 18 Uhr wird zudem „Deutschlands schönster Bierwanderweg“ gefeiert, den der Deutsche Wanderverband zur ersten zertifizierten Stadtwanderung in Baden­-Württemberg gekürt hat. Im Anschluss geht es zu Fuß in die Innenstadtbrauerei Schwanen oder per Shuttlebus nach Berg.

Biervielfalt live zu erleben

Im der Brauerei Schwanen wird die Biervielfalt an diesem Abend live für jeden Bierliebhaber erlebbar. Das Hausbier „Schwanenwirt’s Zwickel“ werde live gebraut, außerdem „Schwanenwirt’s Malzbrand“ gebrannt. Musikalisch untermalt wird der Abend von der mittlerweile bekannten Band „Bagasch“, die unter anderem mit ihrem Hit „Alkoholfreies Bier“ aufwarten wird. Abgerundet wird die Nacht durch 40 deutsche Craftbiere, die auch im 0,1 Liter-Glas probiert werden können, sowie durch „Schwanenwirt’s Bierküche“, die es vom 12. bis 21. April gibt.

Auch das Programm der Berg Brauerei lädt zum Feiern mit Gleichgesinnten und Freunden ein. In Berg soll es bei frischem Bier, laufendem Abfüll- und Sudbetrieb sowie stimmungsvoller Musik ein einzigartiger Abend werden. Zudem gibt es dort offene Führungen durch die Brauerei und Ulrichsbier aus dem Holzfass im Ausschank. Musiker aus der Region spielen unplugged, historische Geräte können bestaunt werden.

Führungen im Gewölbe

Führungen gibt es auch mit dem Oberbrauer der Witwe Zimmermann durch das historische Brauereigewölbe der Berg Brauerei. Ferner schenken laut Ankündigung die „Berger Frauenpower und Jungspunde“ ihre vier gebrauten Craftbiere aus. Speisen aus der Brauereiwirtschaft, dem Foodtruck und vom Grill komplettieren das Angebot.

Info Ein Shuttlebus verbindet von 18.30 Uhr an die ganze Nacht über Ehingen und Berg. Weiteres unter www.bierkulturstadt.info