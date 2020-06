In der Nähe von Weilersteußlingen ist ein großer Solarpark geplant. Die Energie Baden-Württemberg (ENBW) plant dort am Ranberg auf rund 15 Hektar (das entspricht rund 21 Fußballfeldern) den Aufbau von Photovoltaik-Modulen. Am Mittwoch beraten die Gemeinderäte in Allmendingen über die Aufstell...