Engagement Nachhaltig schön, nachhaltig praktisch

Ehingen / swp

Wenn aus Recycling sogleich ein Upcycling wird, dann ist das meist ein echter Hingucker. Etwas wiederverwerten und zugleich aufhübschen – wie das aussehen kann, ist im neuen Schaufenster des Ehinger Weltladens zu begutachten, das Sabine Falk-Seitz und Sigrid Klein mit Liebe und Engagement gestaltet haben, Das berichtet Wolfgang Sigloch, Vorsitzender des Arbeitskreises Eine Welt Ehingen.

Im Schaufenster stehen moderne, farbfrohe Taschen, die aus Reissäcken und alten Saftflaschen hergestellt wurden, bunte Klickboxen aus PET, ein Fahrrad-Modell aus altem Blech und eine schmucke Geldbörse, die lediglich aus Gummis und Dosenclips besteht und noch edler als der Inhalt darin aussieht.

„Dass es dem Weltladen selbst ernst ist mit der Nachhaltigkeit, die sich die Lokale Agenda auf die Fahnen geschrieben hat, zeigt sich daran, dass er mit dem Vermieter zusammen einiges Geld in ein neues Schaufenster investiert hat“, betont Sigloch. In diesem Fall bedeute dies Ressourcenschonung durch energetische Sanierung.

Statt Getränkedosen aus Metall, PET-Flaschen und ähnliches gedankenlos wegzuwerfen, gibt es umweltfreundlichere, kreative Alternativen, betont Sigloch und verweist als Beispiel auf die Klickboxen, die in Slums in Südafrika hergestellt worden seien. Die Flaschen werden demzufolge von Mülldeponien und kommunalen Müllsammlern aufgekauft und in Geschenkboxen verwandelt – und zwar von jungen Frauen, oft alleinstehenden Müttern, die sich „All Women Recycling“ nennen. Diese erhalten laut Sigloch einen gerechten Lohn, Weiterbildung in Gesundheit und Hygiene und familiäre Unterstützung.

Schon lange werden im Weltladen die robusten Taschen angeboten, die aus Getränkeverpackungen von einer Fraueninitiative auf den Philippinen zerschnitten und kreativ neu zusammengefügt werden. Die Badetaschen werden in Bangladesch aus alten Reissäcken gemacht, die stabilen Boxen in Sri Lanka aus Altpapier und Katalogen und die Figurinen aus Altstahl in Burkina Faso. Siglochs Fazit fällt daher klar aus: „Aus Abfall wird also ein höherwertiges Produkt und eine Mahnung an uns, die Wohlstands- und Wegwerfgesellschaft: Es geht auch anders!“