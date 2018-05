Entsorgung Nachgehakt: Was mit dem Grüngut passiert

Alb-Donau-Kreis / Bernhard Raidt

Mehr als 23.000 Tonnen Grüngut sind im vergangenen Jahr im Alb-Donau-Kreis angefallen. Für Kommunen ein komplexes Thema.

Selbst wer nur ein paar Quadratmeter Blumenrabatte zu pflegen hat, kennt das Problem: Wohin mit dem Grüngut? Im Alb-Donau-Kreis sind die Kommunen für die Entsorgung zuständig. Nicht jeder ist damit zufrieden – Schelklingens Bürgermeister Ulrich Ruckh hat zuletzt die Kreisräte darum gebeten, sich für eine kreisweite Lösung einzusetzen. Denn die einzelnen Kommunen seien mit der zunehmend komplexen Materie mittlerweile an der Grenze dessen, was sie zu leisten vermögen. Ein paar Fakten zum Thema Grüngut im Überblick.

Menge Im vergangenen Jahr fielen im Alb-Donau-Kreis 23.400 Tonnen Grüngut an, im Jahr zuvor waren es noch 24.400 Tonnen. Dies sind die Mengen, die im Wesentlichen aus privaten Haushalten stammen. Darüber hinaus gibt es noch Grüngut, das bei den Gemeinden auf eigenen Flächen (etwa Sportplätzen und Friedhöfen) anfällt, berichtet Ulrike Gläser, Fachdienstleiterin Abfallwirtschaft beim Alb-Donau-Kreis. Über diese Mengen gibt es aber keine statistischen Erhebungen.

Unterscheidung Es wird unterschieden zwischen saftigen Grünabfällen wie etwa Rasenschnitt, Laub, Stauden, Moos und Blumen. Sie können vergärt und anschließend kompostiert werden. Dem gegenüber stehen holzige Grünabfälle, etwa Baumschnitt, Hecken- und Strauchschnitt, Reisig und Wurzelwerk. Sie sollen als Hackschnitzel in der energetischen Verwertung genutzt werden.

Vorgaben Grüngut muss nach der Bioabfallverordnung hygienisiert werden, Krankheitserreger sind dabei unschädlich zu machen. Das ist etwa durch Kompostierung möglich. Auch bei den Lagerplätzen für das Grüngut sind die Vorschriften verschärft worden. Sammelplätze müssen etwa abgedichtet werden, um zu verhindern, dass Sickerwasser in den Boden gelangt. Alternativ können flüssigkeitsdichte Container eingesetzt werden. Die Umstellung der Grüngutsammlung nach diesen Vorgaben sei weitestgehend erfolgt, berichtet Fachdienstleiterin Gläser. Die restlichen Gemeinden werden die Umstellung im Laufe des Jahres 2018 abschließen.

Anlagen Verwertet wird das Grüngut auf der kreiseigenen Kompostierungsanlage Litzholz und dem Biomassehof Langenau, der früher eine kreiseigene Anlage war und heute von der Agrar-Geräte Vermietungs GmbH betrieben wird. Außerdem entstehen derzeit neue Verwertungsanlagen verschiedener privater Träger an mehreren Stellen im Alb-Donau-Kreis – etwa in Rottenacker, Lonsee und Hüttisheim. Außerdem werden Grünabfälle auch in bestehenden Anlagen außerhalb des Landkreises verwertet, berichtet Fachdienstleiterin Gläser.

Verwertung Der größte Teil des Grünguts – 12.400 Tonnen – wird kompostiert. Weitere 1490 Tonnen werden vergärt, ins Biomasse-Heizkraftwerk kommen 3770 Tonnen, in der hiesigen Landwirtschaftlich werden ferner 5700 Tonnen weiter verwertet. Dies sind die Zahlen vom vergangenen Jahr.

Kosten Die Kosten sind bei jeder Gemeinde unterschiedlich – es hängt davon ab, wie gesammelt und verwertet wird. Die Gebühr für Grünabfall auf den kreiseigenen Anlagen sowie dem Biomassehof Langenau beträgt 48 Euro pro Tonne.

Vertrag Der aktuelle Vertrag, der die Übertragung des Einsammelns und Beförderns von Abfällen auf die Gemeinden im Alb-Donau-Kreis regelt, läuft bis zum 28. Februar 2022.

Rückübertragung Was wäre, wenn der Kreis die Verwertung des Grünguts übernehmen würde? Der Kreis müsste dann aufgrund fehlender eigener Ressourcen die Leistung zur Vergabe an einen Dritten ausschreiben, heißt es in der Grüngut-Konzeption. Aufgrund des großen Leistungsumfangs wäre dann allerdings eine EU-weite Ausschreibung nötig. Damit bestünde die Möglichkeit, dass eine Firma außerhalb Baden-Württembergs oder gar Deutschlands zum Zug kommt. Dies könnte einen deutlichen Anstieg der Betriebskosten, vor allem Fahrtkosten, zur Folge haben. Die müssten auf die Gemeinden umgelegt werden. Allerdings könnte eine Rückübertragung an den Landkreis auch Vorteile bieten: So könnte eine gemeinsame Verwertungsstrategie entwickelt werden, die wiederum Synergien bieten könnte.