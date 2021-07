Katrin Tress hatte zwei Jahre lang ausgiebig geprüft, ob ihr diese Schule zusagt. Jetzt konnte sie mit Sicherheit sagen: „Ja, ich will. Ich will genau hier sein, an dieser Schule. Ich will sie weiterentwickeln und sie zum Lern- und Lebensort machen, ich will sie öffnen und Menschen hereinholen.“ Schon ihr erster Eindruck sei durchweg positiv gewesen, auch wenn die Grundschule Rottenacker vor zwei Jahren noch eine Baustelle war.