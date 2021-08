Seit vielen Jahren sind Ulrike Much und Rositta Rosbund-Kübler bei der Notfallseelsorge Ulm/Alb-Donau-Kreis. Vergangene Woche waren sie im Katastrophengebiet in Rheinland-Pfalz. Ein Bericht über einen Einsatz, der ganz anders war, als alles, was sie bisher erlebt hatten.