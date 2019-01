Naturschutz Nabu ruft zur Vogelzählung auf

Region / swp

Wer sich für den Naturschutz einsetzen will, kann zu Stift und Fernglas greifen und die Ohren spitzen. Der Nabu ruft auch in Baden Württemberg zur neunten „Stunde der Wintervögel“, einer Vogelzählung auf – von heute, Freitag, 4. Januar, bis Sonntag, 6. Januar.

Mit besonderer Spannung erwartet werden die Ergebnisse für die Amsel, auf deren Bestand sich die Usutu-Epidemie im Sommer stark ausgewirkt haben könnte, heißt es in der Mitteilung des Nabu. 2018 trat die für Amseln tödliche Viruserkrankung erstmals nahezu deutschlandweit auf und hat vor allem in Norddeutschland zu einem regelrechten Massensterben geführt.

Mitmachen bei der Stunde der Wintervögel ist ganz einfach: Eine Stunde lang werden die Vögel am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park beobachtet, gezählt und dem Nabu gemeldet. Von einem ruhigen Platz aus wird von jeder Art die höchste Anzahl notiert, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig zu sehen ist. Die Beobachtungen können unter www.stundederwintervoegel.de bis zum 15. Januar gemeldet werden. Zudem ist für telefonische Meldungen am 5. und 6. Januar jeweils von 10 bis 18 Uhr die kostenlose Rufnummer (0800) 11 57 115 geschaltet. Das pure Interesse und die Freude an der Vogelwelt reichen zur Teilnahme aus. An der Zählung vor einem Jahr haben in Baden-Württemberg 13 570 Menschen teilgenommen, die fast 350 000 Vögel gemeldet haben. Auf die Spitzenplätze flatterten Haussperling, Kohl- und Blaumeise.