Nabu Insektensterben: 7000 Arten auf „Roter Liste“

Rißtissen / RENATE EMMENLAUER

Deutliche Worte hat Diplom-Biologin Sabine Brandt bei ihrem Vortrag beim Nabu Rißtissen gefunden.

Mehr als 50 Zuhörer haben am Samstagabend das Florianstüble im Rißtissener Feuerwehrhaus gefüllt beim Vortrag von Sabine Brandt zum massiven Insektensterben. „Gibt es den Insektenschwund wirklich?“, fragte die Diplom-Biologin von der Nabu-Geschäftsstelle in Biberach, und sie fragte auch, wozu man die Insekten brauche.

Die Antworten lieferte sich im Verlauf ihres Vortrags. Die Kennerin hatte einiges über die Insekten und deren Bedeutung im Ökosystem zu erzählen, als Nahrung für zahlreiche Tiere, für die Bestäubung von Pflanzen und die Verbreitung von Samen. Sie informierte, dass es weltweit noch etwa eine Million Insektenarten gibt, in Deutschland rund 40.000. Eine Statistik zeige, dass in Deutschland bereits 7000 Insektenarten auf der „Roten Liste“ stehen und die Ameisenpopulation schon fast ausgestorben ist. Zudem sei die Zahl der Vögel in den vergangenen zwölf Jahren um die Hälfte zurückgegangen. „Es ist erschreckend, in welch rasantem Tempo der Insektenschwund voranschreitet und was für dramatische Folgen dies hat. Da fehlt auch den Vögeln die Nahrung“, betonte sie.

„Da blüht nichts mehr“

Verantwortlich dafür machte Sabine Brandt insbesondere die Flächenverdichtung durch Wohnbebauung, Industriegebiete und Straßen. Großen Anteil habe auch die Landwirtschaft durch die Monotonisierung und das Wachstum, deren Folgen massive Gülleausbringung und das Düngen mit Pestiziden seien. Auch der Klimawandel schade den Insekten nachhaltig. Der Flächenverlust belaufe sich täglich auf mehr als 66 Hektar Land. Wobei die Landwirtschaft mit den Riesenfeldern im Osten den Insekten mehr zu schaffen mache als die kleineren Flächen im Westen.

Sie kritisierte, dass die Ackerrandstreifen entlang der Feldwege Gemeindeeigentum seien und deshalb von den Kommunen gepflegt werden müssten. Der Einfachheit wegen überlasse man sie den Landwirten, die diese mit bewirtschaften. Weshalb man dort schon lange keine Blühstreifen mehr finde. Auch die früheren bunten Wiesen hätten sich längst in reine Weidegraskulturen gewandelt. „Da blüht nichts mehr.“

Tod in Silageballen

Jene noch vorhandenen Insekten, die nach dem Mähen in Silageballen verpackt werden, seien unweigerlich dem Tod ausgeliefert. Bei Strohballen habe wenigstens ein Teil der Insekten noch eine Überlebenschance. Auch weigerten sich viele Landwirte, ihr Ackerland längerfristig in Grünland umzuwandeln, zumal, wenn der Gesetzgeber unsinnigerweise der Wechsel zum Ackerbau untersage. Die Nutzung von Festmist sei für die Insekten weit besser als Gülle.

In den vergangenen drei Jahrzehnten habe es laut Studien jährlich einen Verlust von 2,5 Prozent Insekten gegeben. „In zehn Jahren wird es ein Viertel weniger Insektenbestände geben, in 50 Jahren nur noch die Hälfte. Und wenn wir so weitermachen wie bisher, haben wir in 100 Jahren keine Insekten mehr und unser Ökosystem bricht komplett zusammen“, warnte die Biologin.

Um dem Insektensterben entgegenzuwirken, hatte sie Tipps: Die Intensivierung der Obstkulturen, Überdüngung stoppen, Unterstützung von landwirtschaftlichen und landschaftsökologischen Maßnahmen zum Schutz von Blühpflanzen und Wildkräutern, Förderung des Ökolandbaus, wissenschaftliches Insektenmonitoring – auch, um zu sehen, welche Maßnahmen welche Erfolge bringen. „Wir müssen den hohen Wert der Insekten wieder mehr zu schätzen wissen. Das geht nur durch Aufklärung. Und wir alle müssen daran aktiv beitragen“, forderte Sabine Brandt auf.

