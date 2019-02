Nabu und BUND Ehingen: Nachwuchssorgen plagen Naturschutzverbände

Ehingen / Renate Emmenlauer

Naturschutzverbände haben Nachwuchssorgen – auch Ortsverbände des Nabu und BUND in Ehingen und der Region.

Die Naturschützer in der Region müssen sich nicht nur mit den Klimaveränderungen und deren Auswirkungen auseinandersetzen, sondern sich auch noch mit ganz alltäglichen Problemen auseinandersetzen – den vollen Terminkalendern der Menschen, vor allem die der jungen Leute.

„Die Natur kollidiert mit dem G8-Gymnasium, Fußball, Musik und, und, und …“, sagt Gerhard Bieger vom Nabu Ehingen-Allmendingen. Die Teilnahme an einzelnen Projekten finde ja meist eine gute Resonanz, sowohl bei Kindern und deren Eltern. „Aber sich einem Verein verpflichten mit einer gewissen Regelmäßigkeit beim Engagement, das lehnen die meisten ab.“ Obwohl besonders junge Familien den Naturschutz schon im Blick haben. „Nur eben fehlt die Zeit.“

Zahlreiche Projekte und neue Jugendgruppen

Dennoch wird der Ortsverband nicht müde, weiter für jüngere Mitglieder zu werben. Großes Ziel ist eine neue Jugendgruppe. Zumal der frühere Nachwuchs schon die 25-jährige Mitgliedschaft hinter sich hat, und davon sind dem Nabu nur noch zwei Naturschützer erhalten geblieben. Große Hoffnung setzt Gerhard Bieger auf seine Mitstreiterin Sonja Ihle, die regelmäßig Aktionen mit Kindergärten und Grundschulen auf dem Plan hat – und die auch stets Interesse verbuchen. Auch biete man zwei Mal im Monat Treffen mit geselligem Hintergrund für Jugendliche an, etwa Stockbrot backen oder Nistkästen bauen. „Wir hoffen, damit einigen Nachwuchs gewinnen zu können“, sagt Bieger.

Auch der Nabu Rißtissen kann auf keine Jugend zählen. „Aber wir konnten schon mehrere Projekte mit dem örtlichen Kindergarten und der Grundschule durchziehen“, sagt Luitgard Rehm-Schick, die sich – wie ihr Mann Gerold Schick – als Nabu-Vorsitzender dem Naturschutz mit Leidenschaft verschrieben hat. So habe der Nabu vergangenen Herbst mit den Sprösslingen des Kindergartens Futter für Vögel gefertigt. Beim alljährlichen Nabu-Fest finden immer wieder Bastelaktionen mit Naturschutzthemen statt.

Und wie Luitgard Rehm-Schick noch anführt, haben Nabu-Mitglieder vor der Grundschule ein Insektenhotel gebaut. „Vielleicht bringt das die Kinder näher an den Naturschutz ran, wenn sie ihn hautnah erleben.“ Im Kindergarten seien in Kooperation mit den Erzieherinnen eine Forscherecke, Nistkästen, ein Eichhörnchennest, eine Blumenwiese und wie an der Grundschule ein Insektenhotel geplant. Und es kämen auch noch Exkursionen zum Krötenzaun und an die „Eh-da-Fläche“ dazu.

Kurse finden Resonanz

Angela Scheffold von der BUND-Ortsgruppe Ehingen setzt verstärkt auf die Jugend und junge Erwachsene. „Wir haben etwa vor, einen Baumschnittkurs für jüngere Teilnehmer anzubieten.“ Die Kurse finden immer große Resonanz. Zum einen könnten die Jungen ihr Wissen dann zuhause umsetzen, anderseits können bei so einem Seminar auch freundschaftliche Kontakte unter den Teilnehmern entstehen, die dann einen gewissen Synergieeffekt für den Naturschutz nach sich ziehen könnten, sagt Scheffold. Auch die Mitarbeit in der BUND-Gruppe müsse Freude machen und ob zur Apfelblüte, zur Obsternte oder zum Jahresabschluss sollte auch das Feiern nicht zu kurz kommen.

Das findet auch Jens Scherb, der am Samstag auf der BUND-Wiese nahe Volkersheim beim Schneiden der Streuobstbäume mit dabei war. Der 19-Jährige aus Mundingen ist Jugendvetreter beim BUND-Regionalverband Donua-Iller, absolviert derzeit ein Praktikum bei einem Grünen-Abgeordneten am Bodensee und will Landwirt werden. Er könnte sich in puncto Attraktivität der Naturschutzverbände vorstellen, dass sich Jugendliche mehr einbrächten, wenn diese Ehrenämter auch bei beruflichen Bewerbungen einen gewissen Stellenwert genießen würden.

Wobei Scherb als BUND-Jugendvertreter in seiner Generation wieder mehr Interesse am Naturschutz verbucht. Beim Bäumeausästen war auch der 31-jährige Forstwirt Markus Ölmajer vor Ort. Der Ehinger ist zwar kein Mitglied in einem Naturschutzverband, praktiziert den Naturschutz aber aktiv, um Raubbau an der Natur entgegenzuwirken.

