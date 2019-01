Volkshochschule Mysteriös, magisch und mit Gott

Munderkingen / Christina Kirsch

Schon zu Beginn wartete die Brass Band Oberschwaben-Allgäu mit einer Überraschung auf. Bei der Aufstellung im Chorraum der Kirche St. Dionysius blieben ein paar Stühle frei und nur die Tubisten stimmten sich auf die Komposition „Stai Si, Defenda!“ von Corsin Tuor ein. Kurz darauf schallte es von der Empore und den Seitenwänden, so dass die rund 100 Besucher im besten dolby surround-Effekt von allen Seiten mit Klang umgeben waren. Aus allen Richtungen drang die patriotische Aufforderung „Stehe auf, verteidige!“ an die Ohren.

Im Namen der VHS begrüßte Erich Pöschl die Besucher und der Dirigent Enrico Calzaferri stellte sich in Schweizerdeutsch vor. Man stelle sich nicht nur musikalisch in den Dienst des Publikums, verriet der Orchesterleiter, sondern man sorge sich auch um das körperliche Wohlbefinden. „Wir Musiker atmen alle Luft ein und Wärme aus“, versprach der Schweizer. In der gut geheizten Kirche waren die Zuschauer darauf allerdings nicht angewiesen, zumal die Band auch musikalisch einheizte.

Mit dem von Enrico Calzaferri arrangierten Titel „Pilatus, Mountain of Dragons“ verweilte das Ensemble in der Schweiz und ließ alte Mythen um den Schweizer Hausberg aufleben. Dort soll nämlich einst ein Drache gewohnt haben, der von tapferen Männern besiegt wurde. Es schien ein ziemlich kraftvoller und wendiger Drache gewesen zu sein, der dort tobte. Die Schlagzeuger flitzten zwischen ihrem Instrumentarium umher und die Trompeten überstrahlten jeden Berggipfel. „Dracha-besiegig“ kommentierte der Dirigent den hymnischen Schluss, in den sich auch Betrachtungen zur Berglandschaft mischten.

Wesentlich gemäßigter gestalteten die Musiker Morten Lauridsens „O Magnum Mysterium“, das wie eine große Welle an den Strand heran gespült wurde und sanft auslief. Leuchtend klar und hell hörte man im Anschluss den Titel „Dahaam“, den der österreichische Schlagzeuger Christian Mühlbacher komponierte. Vor allem am Metallophon blitzten Sonnenstrahlen auf und die fünf Tubisten mit ihren silbernen Trichtern sorgten für wohlige Daheim-Gefühle. Einen Ausflug nach England gestattete sich das sinfonische Blechblasorchester mit der „Hymn of Diana“, bei der niemand anderes gemeint sein konnte als die tragisch verunglückte Prinzessin. Dieses im Original für Brass Band geschriebene Stück war feierlich und huldigte einer Persönlichkeit, die auch mehr als 20 Jahre nach ihrem Tod noch vielen Menschen in Erinnerung ist.

Von England war es nur ein kleiner Schritt bis zu den irischen Auswanderern. „I‘ll walk with God“ mag sich damals mancher gedacht haben. Dieses Gottvertrauen passte aber auch auf jeden Zuhörer und entließ die Konzertbesucher mit einem einfühlsam vertonten Segenswunsch. Die Zugabe riss niemanden aus diesen Gefühlen heraus, sondern festigte den Wunsch nach einer göttlichen Begleitung, die man auch auf dem Heimweg durch Schneematsch nicht missen wollte.