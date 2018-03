Musik Jahreskonzert des MV Frankenhofen

Ehingen / RENATE EMMENLAUER

Für Josef Uhl und sein Höchststufenorchester ist Musik Leidenschaft, Liebe und Passion. Beim glanzvollen Jahreskonzert hat sich der MV Frankenhofen selbst übertroffen. Auch die Jugend begeisterte.

Weniger ist mehr. Das Jahreskonzert ist der Gradmesser für die Qualität eines Orchesters – dieser Leitspruch von Dirigent Josef Uhl hat auch das gut besuchte Konzert des Musikvereins Frankenhofen am Palmsonntag in der Ehinger Lindenhalle geprägt. Qualität ging also vor Quantität.

Schon die Jugendkapelle unter der Leitung von Regina Bolach lieferte einen feinen Vorgeschmack dessen, was das Publikum bei dem hochkarätigen Musikabend erwartete. Bert Appermonts Werk „The Awakening“ für das Freiluftmusical „Die Saat des Satans“ um den Hexenwahn aus dem Jahr 1600 durchwanderte der Nachwuchs technisch präzise und sensibel. Mit Elan entführten die jungen Instrumentalisten bei „A Western Suite“ in die Atmos­phäre des Wilden Westens mit dem Treck der Goldsucher, dem Optimismus der Pioniere zu Lagerfeuerromantik und Rodeoreiten. Einer fröhlichen Zugabe folgte herzlicher Applaus.

Dann füllte das aktive Orchester mit mehr als 60 Musikerinnen und Musikern die Bühne. Die Zuhörer hatten sich schon in ihren Stühlen zurück gelehnt, um die anspruchsvollen Kompositionen intensiv zu erleben. Das Arrangement war geprägt durch tiefe Empfindungen und nachhaltige Eindrücke, von Schauspielerin Veronika Uhl poetisch und mit informativen Details eingeführt – mit den passenden Kostümen zu jedem Stück.

Beim monumentalen „Tirol 1809“ verdeutlichte das Orchester, wie viel Probenarbeit, Feingefühl und Innerlichkeit im Intonieren dieses dramatischen Werks steckt. Es prickelte vor Spannung. Eine Woge an Klängen breitete sich bei dem legendären Bauernaufstand aus. Das zackige Appell des Militärs traf auf die Hoffnung der wagemutigen Unterdrückten, die religiösen Elemente für das Gottvertrauen der Aufständischen auf den erbitterten Kampf der Freiheitskämpfer am Berg Isel und den Jubel für die siegreichen Helden, mündend in das „Springeser Schlacht­lied“. Es war zu spüren, dass die Zuhörer den großen Freiheitskampf von Anführer Andreas Hofer und seinen Mitstreitern nicht nur klanglich genossen, sondern verinnerlicht hatten.

Beim weltberühmten Werk „Titanic“ präsentierte sich Veronika Uhl als feine Lady, die voll Begeisterung der Jungfernfahrt des als unsinkbar geltenden Dampfers entgegenfiebert. Josef Uhl und das Orchester reizten alle Klangfarben bis ins Letzte und mit berührender Authenzität aus, die bejubelte Abfahrt, das leichtfüßige Schwelgen in Genüssen bei der Schiffsreise. Ebenso auch die Dramatik beim Zusammenstoß des Luxusdampfers mit dem Eisberg bis zu dem dumpfen Gurgeln und dem von den Todgeweihten angestimmten Choral „Näher mein Gott zu Dir“, als das Schiff auf den Meeresgrund sinkt und mit ihm 1523 Menschen.

Als bestechender Gegensatz glänzten die Instrumentalisten bei dem Werk „La Quintessenza“ von Johann de Meij, der das Motiv von fünf Noten benutzt und mit diesen in den verschiedensten Variationen jongliert, um in den Kern der musikalischen Materie vorzudringen. Es war atemberaubend. Jubel brandete nach dem Schlussakkord auf. Mit „La Quintessenza“ und „Titanic“ tritt das Höchststufenorchester auch bei den Wertungsspielen zum Kreismusikfest in Kirchen an.

Als Krönung nach der Pause erlebte das Publikum bei dem 17-minütigen Werk „The Ghost Ship“ ein Wechselbad der Emotionen. Veronika Uhl trat konform zum Geisterschiff als Geist auf. Energiegeladen, melodiös, durchsetzt mit interessanten Klangfarben, packenden Tempowechseln und brillanten Soli interpretierte das Ensemble das genussvolle Monumentalwerk. Der Beifall danach wollte kein Ende nehmen. Mit der packenden Filmmusik „The last Samurai“ und dem Marsch „Berliner Luft“ endete der perfekte Musikabend.