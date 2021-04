Eine Mutter steht im Verdacht, ihre beiden Kinder getötet zu haben. Diese schreckliche Mitteilung machten Staatsanwaltschaft und Polizei am Montagnachmittag in einer gemeinsamen Presseinformation. Demnach fand ein Vater gegen 7.30 Uhr seine Kinder tot in einer Wohnung im Raum Ehingen. Wie das Füh...