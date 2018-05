Musikverein Musizieren für die neuen Uniformen

Kirchbierlingen / swp

Am kommenden Sonntag veranstaltet der Musikverein Kirchbierlingen seinen traditionellen Schwobahock. Der findet immer am ersten Wochenende nach dem 1. Mai statt und ist in diesem Jahr dennoch etwas Besonderes, weil er im Zeichen des Sponsorenmusizierens für die neuen Uniformen steht. Bewirtet wird am 6. Mai ab 11 Uhr im und ums Musikerheim; zum Frühschoppen unterhält die „Original Schwoba Band“. Um 14 Uhr beginnt dann auf dem Platz neben dem Musikerheim die Aktion, von der sich der Musikverein Unterstützung für den Erwerb neuer Uniformen erhofft. Und zum Festausklang unterhalten die „Heft 13 Musikanten“.

Beim Sponsorenmusizieren mitmachen können alle Musiker oder Sänger, egal welchen Alters. Voraussetzung ist, dass er einen Sponsor hat, der für jede gespielte Runde einen Mindestbetrag von 10 Euro spendet. Um 14 Uhr geht es los, zuerst sind die Kinder dran, dann die Jugendlichen von 10 bis 18, gefolgt von aktiven Musikanten von befreundeten Vereinen und danach von Aktiven des MV Kirchbierlingen. Den Abschluss machen VIPs, Gönner und „Special Groups“, heißt es in der Ankündigung des Vereins.

Jubiläum im Juni 2019

Der Musikverein Kirchbierlingen hat sich mit Blick auf sein Jubiläum im nächsten Jahr viel vorgenommen: Bis zum Festabend „110 Jahre MV Kirchbierlingen“ am 29. Juni 2019 soll es neue Uniformen geben. Am Kreismusikfest, das der Verein vom 12. bis 15. Juli 2019 ausrichtet, werden alle Aktiven die neuen Uniformen präsentieren. Musikerchef Reinhold Schick beziffert die Gesamtkosten für die 95 benötigten Uniformen auf 98 000 Euro.