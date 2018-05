Jubiläum Musikverein: Ein neues Lied zum Fest

Next

Oberdischingen / RENATE EMMENLAUER

Geschichte und Grußworte prägen den Festabend zum 175-jährigen Bestehen des Musikvereins Oberdischingen.

Liebevoll und mit Pfiff hatten die Musiker den Festabend in der Turn- und Festhalle zum Jubiläum 175 Jahre Musikverein Oberdischingen vorbereitet. Das Programm am Samstagabend bot den Besuchern viel über die Geschichte des Vereins, aber es gab auch reichlich Zeit für Geselligkeit. „Es soll ein Fest für alle Musikfreunde und für unsere Bürger werden“, hatte der Musikerchef Thomas Wuchenauer vorab angekündigt.

An 72 ausgehängten Tafeln mit Texten und Bildern waren 175 Jahre Musikgeschichte in allen Facetten dokumentiert – auch Anekdoten, die manche Betrachter zum Schmunzeln brachten oder Wehmut über vergangen Zeiten auslöste. Auch gab es ein Rästel mit der Frage: „Wer spielte gleichzeitig auf vier Trompeten?“ Die Antwort – Rainer Böhm – war in der Präsentation versteckt.

Werner Kreitmeier hatte die Oberdischinger Musikergeschichte mit Hilfe des Musikvereins aufgearbeitet. Für Exemplare in Buchform sucht man noch Sponsoren. Und das Stuhllager war zu einem Kinosaal umfunktioniert, wo 1200 Fotos in einer Endlosschleife zu sehen waren. Alles in allem ein perfekt organisiertes Geburtstagsfest.

Allerdings feierten nur wenige Abordnungen benachbarter Musikvereine vor Ort, wohl aber nahezu alle Vertreter der Oberdischinger Vereine. Ein weiterer Wermutstropfen war, dass kaum Besucher aus der Bürgerschaft und keine geladenen Gäste aus der Politik kamen. „Jetzt ist der Wahlkampf wohl vorbei“, sagte der Musikerchef etwas enttäuscht.

Bürgermeister Fritz Nägele bedauerte dies in seiner Ansprache, zumal der Musikverein ein wertvoller Kulturträger sei und das Gemeindeleben mitgeprägt habe. Er hätte sich mehr Besucher gewünscht als Geburtsjahre gefeiert werden. „Das sind zu wenige Gäste für diesen hochkarätigen Anlass.“

Nägele griff die Gründung des Vereins im Jahr 1843 in einer schwierigen Zeit heraus, in einer Zeit der Kriege, Säkularisation und Armut. „Wieviel Mut, Tatkraft und Begeisterung zur Musik müssen diese Bürger gehabt haben, um einen Verein zu gründen.“ Wohl aber seien es die Attribute der Musik gewesen, Freude zu bereiten und durch die Musik Freude zu empfangen oder wie Martin Luther einst sagte „Musik ist Labsal“. Seitens der Gemeinde gab er einen Zuschuss für die kostenintensive Musikerarbeit.

Sängerchef Erwin Berner überreichte dem Musikvereinsvorsitzenden ein Fahnenband von den örtlichen Vereinen. Seit 25 Jahren lebe er in Oberdischingen, der Ort sei ihm zur Heimat geworden, nicht zuletzt auch durch das enge, kameradschaftliche Miteinander der Vereine, wie Berner betonte.

Der Liederkranz konnte danach auch mit Freude das von Franz Watz zu einer Polka umgeschriebene Oberdischinger Heimatlied gemeinsam mit dem Musikverein uraufführen. Der Oberdischinger Dirigent Markus Osmakowski hatte die Kosten für das neue Arrangement übernommen, als persönliches Geschenk zum Vereinsjubiläum.

Musikerchef Thomas Wuchenauer sagte: „Dieses schöne Lied wollen wir künftig bei Veranstaltungen in Oberdischingen mit einbinden.“ Kurzweilig wie informativ gestaltete sich der von Werner Kreitmeier und Thomas Wuchenauer gemeinsam vorgetragene Rückblick zur Vereinsgeschichte. Den musikalischen Rahmen setzten beim Festabend das aktive Blasorchester der Gastgeber und die Stadtkapelle Erbach unter Gesamtleitung von Markus Osmakowski mit unterhaltsamen Stücken.