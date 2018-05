Vereine Musikverein Oberdischingen feiert 175-jähriges Bestehen

Oberdischingen / Renate Emmenlauer

Im Rahmen des Jubiläums „175 Jahre Musikverein Oberdischingen“ gibt es am Samstag einen Festabend in der Halle.

Ein zwangloses, geselliges und musikalisches Fest für alle soll es werden – der Festabend zum 175-jährigen Bestehen des Musikvereins Oberdischingen, der am Samstag von 18.30 Uhr an in der Turn- und Festhalle gefeiert wird. Musikvereins-Vorsitzender Thomas Wuchenauer hofft bei freiem Eintritt auf viele Besucher.

Auf dem Festprogramm steht eine Zeitreise durch „175 Jahre Musikgeschichte“ durch Werner Kreitmeier vom Museumsverein unter Mitarbeit des Musikvereins. Die Chronik von der Gründung des einstigen Musik- und Gesangvereins im Jahr 1843 wird an großen Stellwänden ausgestellt, ebenso sind alte Uniformen zu sehen. Im Nebenraum werden Bilder und Filme aus der Geschichte des Musikvereins gezeigt.

Den musikalischen Part teilen sich die Stadtkapelle Erbach und der Jubiläumsverein. Zum Jubiläum hat der Musiker und Komponist Franz Watz das alte Oberdischinger Heimatlied in eine Polka umgeschrieben, die das Blasorchester und der Liederkranz beim Festabend gemeinsam als Uraufführung vortragen werden. Die Zuhörer können mitsingen.

Der Jubiläumsreigen geht weiter mit dem traditionellen Parkfest am 16 und 17. Juni, das heuer mit einem Sternmarsch bereichert wird. Spiele der Fußball-WM werden auf Großleinwand gezeigt. „Rock am Park“ lautet das Motto des Open-Air-Konzerts der Musikerjugend mit weiteren Jugendkapellen aus der Region am 21. Juli auf dem Kanzleihof. Zum zweiten Mal findet am 19. Oktober die „Fire & Ice“-Party statt, zwei Tage später steigt das Oktoberfest. Krönender Abschluss des Jubiläumsjahres soll das Kirchenkonzert am Sonntag, 16. Dezember, sein.

Zwar ist er schon 175 Jahre alt, dennoch jung und dynamisch: Der Musikverein Oberdischingen präsentiert sich im Jubiläumsjahr auf hohem musikalischem Niveau und mit einer erfolgreichen Jugendarbeit. Von den 241 Mitgliedern sind 92 aktiv in drei Orchestern tätig – Miniband, Jugendgemeinschaftskapelle Oberdischingen/Öpfingen und Blasorchester. Das Durchschnittsalter beträgt 29 Jahre.