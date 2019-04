Der Musikverein Frankenhofen besteht seit 1949, in diesem Jahr wird gefeiert, unter anderem mit einem Benefizkonzert.

Rein rechnerisch scheint die Sache ziemlich eindeutig: 272 aktive wie passive Mitglieder zählt der Musikverein Frankenhofen, auf 288 Einwohner kommt Frankenhofen mit Tiefenhülen. Von den Zahlen her ist der Ehinger Teilort also ein Ort, der nur aus Vereinsmitgliedern besteht. Der ganze Ort in einem Verein.

Tatsächlich verhält sich die Sache etwas anders, mache Vereinsmitglieder, die im Musikverein spielen, sind in dem Ort auf der Alb aufgewachsen, wohnen aber mittlerweile anderswo, sei es in Ehingen, oder in Laupheim, halten dem Verein allerdings die Treue. Vor 70 Jahren, als der Verein gegründet wurde, waren solche Entfernungen eher noch kein Thema, doch die Zeiten ändern sich, und in Frankenhofen geht man eben mit der Zeit.

„Das ist schon unglaublich“, sagt Jutta Uhl, Vereinsvorsitzende und Ortsvorsteherin von Frankenhofen und meint damit Mitglieder wie Anna Gollan. Die Schriftführerin und aktive Musikerin, die mittlerweile in Rein­stetten bei Ochsenhausen wohnt. Noch immer fährt sie einmal die Woche 40 Kilometer hin und 40 Kilometer zurück, um an den Proben des Musikvereins teilzunehmen. „Ich versuch’s zumindest“, sagt Gollan. Letztlich sei ja ganz Frankenhofen und damit das eigene soziale Umfeld mit dem Musikverein verbunden.

„Der Verein spielt auf jedem Fest eine Rolle“, sagt Jutta Uhl, sei es das Fronleichnams- oder das Maifest, das der Ortsvorsteherin zufolge für den Teilort auf der Alb so bedeutend ist wie den Ehingern die Kirbe. Jeder stelle sich im Ort die Frage, was seine Aufgabe im Verein sei, und jeder bringe sich auf seine Weise ein, ob als Musiker oder als Helfer. Jetzt, zum 70. Vereinsgeburtstag, sind etwa mehrere Konzerte geplant, darunter ein Benefizkonzert für die Sonderschule St. Franziskus in Ingerkingen. „Aber wir sind kein eingeschworener Haufen.“ Der Verein stehe jedem offen, ganz gleich ob eingeheiratet oder zugezogen.

Neun Mal die Bestnote

Dass der Musikverein in den 70 Jahren noch kein Kreismusikfest ausgerichtet hat, schmerzt weder Jutta Uhl noch Robert Schleker, den stellvertretenden Vorsitzenden. „Wir haben die Manpower dafür gar nicht, um das zu stemmen“, sagt Schleker. Wichtiger scheint ohnehin die Teilnahme an den Wertungsspielen. Josef Uhl, seit 50 Jahre Mitglied und seit 40 Jahren Dirigent, ist stolz darauf, in den vergangenen zehn Jahren auf den Kreismusikfesten im Alb-Donau-Kreis neun Mal die Bestnote „hervorragend“ mit seinen Musikern erspielt zu haben. Uhl bleibt bodenständig, er freut sich darüber, „aber da kannst Du Dir nichts für kaufen“. Schleker stimmt zu, sagt, dass allenfalls die Bekanntheit steigt. „Die Kunst ist, das Niveau zu halten. Die Qualität hält den Laden zusammen“, sagt Josef Uhl.

Nachwuchsprobleme plagen den Verein nicht. 37 Mitglieder zählt die Jugendkapelle, sagt der Dirigent. Als er 1980 Dirigent wurde, da gab es solche Sorgen, die lösten sich aber, weil man sich kümmerte. Vielleicht half auch, dass vier Jahre zuvor eine nicht unwesentliche Entscheidung gefällt wurde: 1976 diskutierte der Verein, ob Frauen aufgenommen werden sollten. „Ich finde, sie haben sich damals weise entschieden“, sagt Jutta Uhl und lacht. Heute bilden 66 Frauen und 38 Männer die Gruppe der aktiven Mitglieder. Ob Mann oder Frau sei heute kein Thema mehr, „wir halten sowieso zusammen“.

Der Höhepunkt der Vereinsgeschichte? Für Anna Gollan war das 2013, auf dem Kreismusikfest Neckar/Alb. Damals in Mehrstetten holten die Musiker im Wertungsspiel 98,3 von 100 möglichen Punkten. Josef Uhl nickt. „Das war phänomenal.“

