Ehingen Musiksommer: Kompakter, dafür mit frühem Start

Kartenvorverkauf startet heute

Tickets Der Kartenvorverkauf für den 24. Musiksommer startet heute. Karten gibt es in der Geschäftsstelle der SÜDWEST PRESSE in Ehingen, im Kulturamt, im Ehinger Buchladen, im Reisebüro Ehingen und unter www.reservix.de. Am Samstag werden die Flyer zum Musiksommer an alle Haushalte in der Region verteilt. Mehr unter www.musiksommer-ehingen.de jad